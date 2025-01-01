使用AI力量创建工具安全视频

通过AI视频工具改变您的工作场所安全。使用可定制的模板和场景轻松制作专业培训视频。

91/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为有经验的技术人员制作一个60秒的工作场所安全视频，帮助他们复习专业设备的正确安全程序。利用HeyGen的AI化身，提供专业、直接且略显严肃的最佳实践演示，确保信息的一致性和可信度。
示例提示词2
为所有操作机械的员工制作一个30秒的员工培训视频，突出正确使用工具的关键安全检查点。视觉风格应快速且动态，屏幕上应有显著的文字突出显示，利用HeyGen的字幕/说明文字来强化激励性且信息丰富的音频。
示例提示词3
想象一个40秒的简短安全视频，面向小企业主和团队负责人，演示常见车间工具的基本操作。这段实用、适合DIY的视频将利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成教学内容，便于创建有影响力的培训。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建工具安全视频

轻松使用AI制作专业且引人入胜的工具安全视频，简化您的工作场所培训并确保合规。

1
Step 1
创建您的脚本
开发一个清晰简洁的脚本，概述您的工具的安全程序。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将您的培训视频脚本转化为视觉叙述。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的真实AI化身中选择，以有效传达您的安全信息。这些AI主持人将在您的工作场所安全视频中吸引您的员工。
3
Step 3
自定义和增强
添加互动元素，如测验或可点击的信息，以提高参与度和记忆力。利用HeyGen的编辑工具，通过品牌元素完善您的工作场所安全视频。
4
Step 4
导出以便分发
以多种格式导出您完成的工具安全视频，包括SCORM，以实现无缝的LMS集成。这确保了您的员工培训视频易于分享和跟踪。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

全球扩展安全培训覆盖范围

.

制作大量安全培训视频并进行翻译，以有效覆盖多元化的全球员工队伍。

background image

常见问题

HeyGen如何简化安全培训视频的制作？

HeyGen利用先进的AI视频工具，包括AI主持人和用户友好的界面，简化了快速高效地制作专业安全培训视频的过程。这使得为您的员工快速开发引人入胜的视觉学习内容成为可能。

HeyGen提供哪些功能来开发有效的工作场所安全视频？

HeyGen提供全面的编辑工具、可定制的视频模板，以及生成旁白和字幕的能力，确保您的工作场所安全视频清晰、吸引人且易于访问。您可以轻松将正确的安全程序和最佳实践纳入您的培训中。

HeyGen能否帮助创建适用于不同场景的多样化安全视频？

是的，HeyGen的灵活平台允许您制作各种类型的安全视频，从快速更新的短视频到详细的合规培训模块。通过AI化身和从文本到视频的功能，您可以为所有员工培训视频创建一致且专业的内容。

企业如何确保员工参与HeyGen生成的培训？

HeyGen通过其专业的AI主持人、互动元素和强大的编辑工具支持引人入胜的视觉学习，这些工具可以包括品牌控制。这有助于创建引人注目的培训视频，吸引注意力并提高对重要安全信息的理解，从而提高员工参与度。