利用AI高效创建工具操作视频

简化您的培训。使用HeyGen的高级从脚本到视频功能，快速从简单文本脚本创建有影响力的演示视频。

142/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个简洁的45秒教程，展示一款云端项目管理工具的高级功能，专为希望简化工作流程的小企业主设计。采用简洁、极简的视觉美学，配以精准的屏幕录制，并辅以冷静、权威的音频解说。使用HeyGen的从脚本到视频功能，确保所有技术说明的交付一致且专业。
示例提示词2
开发一个有影响力的30秒快速提示视频，展示一种流行文字处理软件的常用快捷方式或高效技巧，适合寻求即时生产力提升的日常科技用户。视觉呈现应节奏快，配有说明性图形和屏幕文字，并辅以友好、对话式的音频语调。利用HeyGen的字幕/字幕功能增强可访问性，并强化这些“操作视频”中的关键步骤。
示例提示词3
创建一个信息丰富的90秒指南，讲解“如何创建视频”给内容创作者和营销人员，详细说明如何使用新的分析仪表板将复杂信息转化为易于理解的视觉内容。视频应具有现代、流畅的视觉风格，展示清晰的UI元素和引人入胜的数据可视化，并配以专业但易于理解的旁白。整合HeyGen的媒体库/库存支持，以相关的B-roll素材丰富视觉叙事。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建工具操作视频

掌握使用HeyGen直观平台制作引人入胜的高质量视频教程，解释复杂工具的艺术。简化您的产品演示。

1
Step 1
创建您的脚本和视觉效果
为您的工具操作起草详细的脚本，分解每个步骤。准备任何必要的屏幕截图或屏幕录制。HeyGen的从脚本到视频功能为无缝地将书面说明转化为动态视频提供了基础。
2
Step 2
选择您的视觉基础
从HeyGen的专业模板和场景中选择，以构建您的视频，确保视觉流畅且引人入胜。将您准备好的视觉资产（截图、剪辑）整合到所选布局中，以清晰地说明每个操作步骤。
3
Step 3
添加您的演示者和音频
通过加入AI虚拟形象作为屏幕上的演示者，使您的解释栩栩如生。配以清晰的旁白，可以是HeyGen生成的或您上传的，以有效传达复杂的说明。
4
Step 4
完善并导出您的指南
通过自动生成视频的字幕/字幕，提高观众的可访问性和清晰度。完成后，以所需格式导出您的工具操作视频，准备分享并立即产生影响。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作引人入胜的视频片段

.

快速制作简洁、引人入胜的演示视频和逐步指南，用于社交媒体，使复杂的工具操作易于理解。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创建工具操作视频的过程？

HeyGen通过允许您从文本脚本生成专业的工具操作视频，大大简化了视频创建过程，配有AI虚拟形象和合成旁白。这使得无需复杂拍摄即可高效制作高质量的教学视频。

HeyGen提供哪些功能来制作详细的产品演示和视觉指南？

HeyGen提供了一套强大的功能，包括可定制的模板、库存资产的媒体库和AI虚拟形象，以清晰解释技术说明。您可以轻松添加字幕和品牌元素，以增强任何工具的逐步指南。

HeyGen能否快速制作各种操作视频和YouTube视频教程？

当然可以。HeyGen的从文本到视频功能和AI驱动的语音生成使得大规模快速制作各种操作视频和YouTube教程成为可能。这使得为不同工具生成大量操作指南和教学视频变得高效。

HeyGen如何确保我的操作视频保持一致的品牌形象？

HeyGen提供全面的品牌控制，允许您在所有视频中加入您的标志、品牌颜色和自定义字体。这确保了您创建的每个技术说明和演示视频都一致且专业，强化了您的品牌形象。