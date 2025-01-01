使用AI创建工具采用培训视频
快速提升数字工具的采用率。利用HeyGen强大的文本转视频功能将脚本转化为引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象用户在使用某个软件功能时遇到的常见问题。制作一个60秒的详细视频教程，演示逐步解决方案，专为寻求深入知识的现有用户设计。视觉风格应简洁明了，使用屏幕录制突出关键操作，并配有专业的文本转视频生成的旁白。这个培训视频将作为宝贵的即时指导。
开发一个简洁的30秒视频，面向新客户，展示如何轻松访问产品中的自助资源。视频应具有友好、亲切的视觉风格，配以生动的屏幕文字和舒缓的旁白，确保通过自动字幕/说明实现完全可访问性。这个客户教育片旨在赋予用户独立寻找答案的能力。
设计一个50秒的更新视频，用于现有的远程团队培训模块，重点介绍新功能的推出。视觉和音频风格应专业且富有动感，利用可定制的模板和场景保持品牌一致性，并配有清晰的旁白。这个工具采用培训视频确保所有团队成员，无论身在何处，都能获得一致和最新的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我开发视频教程的创作过程？
HeyGen通过将脚本转化为动态视频，配合AI化身和文本转视频功能，简化了视频教程的创作过程。您可以轻松制作引人入胜的教育内容和互动指南，而无需复杂的拍摄设备。
HeyGen能否帮助我为团队创建有效的工具采用培训视频？
当然可以！HeyGen旨在简化创建有影响力的工具采用培训视频的过程。利用可定制的模板、AI旁白和字幕生成，提供清晰、一致的即时指导和自助资源，促进数字工具的采用。
HeyGen的AI视频创作为何是客户教育的优越选择？
HeyGen通过AI视频创作提供了一种高效且可扩展的客户教育解决方案。我们的平台允许您从文本脚本生成专业视频内容，配有可定制的AI化身和品牌控制，确保所有材料中的视频教程一致。
HeyGen是否支持品牌套件集成以确保视频内容的一致性？
是的，HeyGen完全支持品牌套件集成，以确保所有视频内容与您的品牌形象一致。您可以使用我们的品牌控制和可定制模板应用自定义标志、颜色和字体，保持培训视频和互动指南的专业和一致外观。