使用AI快速创建语气培训视频
利用HeyGen强大的AI虚拟人提升一致的品牌沟通，加速市场营销人员的品牌识别培训。
示例提示词1
为市场营销人员制作一个45秒的动态教学视频，展示如何在所有内容创作中保持一致的语气。视觉效果应明亮且富有表现力，配以轻快、友好的AI声音，使用HeyGen的配音生成功能轻松实现。
示例提示词2
为新销售团队的入职培训开发一个90秒的品牌识别培训视频，展示在一致语气下的有效沟通策略。视频应包含基于情景的真实视觉效果和自信、说服力强的语气，通过使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松将详细脚本转换为视频。
示例提示词3
设计一个简洁的30秒电子学习模块，专注于创建有效的语气培训视频，作为更广泛内容策略的一部分。采用信息图表风格的视觉方法，配以平静、教育性的旁白，通过HeyGen的自动字幕/字幕功能确保可访问性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建脚本和场景
通过编写清晰的脚本开始您的内容创作，概述您期望的语气。然后，从多种HeyGen模板和场景中选择，以为您的培训设置视觉舞台。
2
Step 2
选择AI虚拟人
通过选择最能代表您品牌的AI虚拟人来增强您的培训视频。这个视觉元素结合生成的配音，使您的指令栩栩如生，使复杂概念易于理解。
3
Step 3
应用您的品牌指南
通过将您的品牌指南直接整合到视频中，确保一致的品牌沟通。使用HeyGen的品牌控制功能添加标志、调整颜色，并应用其他视觉元素以强化您的品牌识别。
4
Step 4
导出并分发您的培训
一旦您的语气培训视频完成，轻松以您期望的纵横比导出。将您的高质量培训视频分享至所有相关平台，以有效教育您的团队。
常见问题
HeyGen如何帮助创建语气培训视频？
HeyGen通过AI虚拟人和AI声音快速创建引人入胜的语气培训视频。这种AI驱动的方法确保了所有培训内容的一致品牌沟通，使视频制作更快更高效。
使用HeyGen进行品牌识别培训或销售入职培训有什么好处？
HeyGen使人力资源团队和市场营销人员能够快速制作品牌识别培训和销售团队入职培训视频。这带来了一致的品牌沟通和改进的新员工和员工的电子学习体验。
HeyGen如何在内容创作中确保一致的品牌沟通？
HeyGen利用可定制的AI虚拟人和多种AI声音来保持一致的品牌沟通。用户还可以整合他们的品牌指南和标志，确保所有内容创作与他们期望的语气一致。
HeyGen能加快高质量培训视频的制作吗？
是的，HeyGen显著加快了专业培训视频的制作。其从文本到视频的功能结合模板库，简化了您的内容策略并减少了整体视频制作速度。