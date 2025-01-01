轻松创建团队协作视频

提升团队的有效协作和沟通。使用模板和场景快速创建引人入胜的视频并分享重要信息。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的引人入胜的教学视频，针对远程开发团队和营销机构，讲解如何有效地共同撰写文档并提供即时反馈。视觉风格应充满活力，展示分屏演示和屏幕文字提示，配以动态背景音乐。确保视频有效展示如何实时共同撰写和评论，利用HeyGen的语音生成功能引导观众完成整个过程。
示例提示词2
为新员工和部门主管制作一个30秒的引导视频，展示团队频道内的结构化工作流程。视觉风格应信息丰富且图形密集，类似信息图表，并配以清晰友好的语音解说。该视频将演示如何将项目组织到不同的频道中以及如何在其中创建文件，HeyGen的从脚本到视频功能确保叙述一致且专业。
示例提示词3
为企业客户和内部沟通团队创建一个75秒的专业宣传视频，强调集成团队协作的整体优势。视觉风格应精致且高雅，结合流畅的过渡和专业图形，并以激励人心的管弦乐音乐为背景。叙述将集中于如何创建团队协作视频以促进更好的沟通和有效的团队会议，使用HeyGen的丰富模板和场景提供高质量的演示。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

团队协作视频的创建方式

使用AI轻松制作专业的协作视频，简化团队沟通并提高参与度。

1
Step 1
创建您的协作视频项目
首先选择一个模板或撰写您的脚本。HeyGen的“从脚本到视频”功能可以快速将您的想法转化为“团队协作”的基础视频。
2
Step 2
添加引人入胜的AI虚拟形象和语音解说
通过选择多样的“AI虚拟形象”和生成自然的语音解说来增强您的视频。这使您的“协作”内容栩栩如生，使信息更易于团队理解。
3
Step 3
应用品牌和可访问性功能
使用“品牌控制”自定义您的视频，以符合团队的形象。包括字幕以提高所有协作者的可访问性和清晰度，确保广泛的理解。
4
Step 4
分享并迭代您的团队视频
一旦完成，利用“纵横比调整和导出”准备您的视频。轻松“共享文件”给团队以获取反馈或广泛分发，促进无缝沟通和迭代。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速创建协作沟通视频

快速生成动态视频更新和共享项目内容，以实现有效的团队沟通和协作。

background image

常见问题

HeyGen如何简化团队协作视频的创建？

HeyGen使团队能够轻松创建高质量的协作视频。利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，快速制作引人入胜的视频培训或内部沟通内容。这使得共享和简化团队项目变得无缝。

HeyGen是否支持视频项目的协作文件共享和共同创作？

是的，HeyGen促进视频项目的团队协作，允许多个用户贡献和编辑。您可以轻松共享视频文件并授予编辑权限，使视频内容的共同创作对您的团队来说简单高效。

我们的团队协作视频有哪些品牌控制选项？

HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的团队协作视频与公司的形象一致。您可以应用自定义标志、颜色，并使用品牌模板来创建专业且一致的视频内容，适用于所有沟通渠道。

HeyGen如何提高远程团队的视频创建和共享效率？

HeyGen通过允许团队使用AI虚拟形象和语音生成从文本生成视频来提高效率，非常适合快速视频培训。其灵活的导出选项和字幕生成确保您的内容在各种平台和设备上都能被轻松访问和共享，包括移动设备。