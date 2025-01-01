创建团队对齐视频：立即提升生产力

通过AI驱动的视频提升团队参与度并简化沟通，轻松从文本生成视频。

96/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个90秒的视频，面向项目经理和团队负责人，展示如何录制异步消息以优化协作并提高生产力，从而减少会议次数。这个信息丰富且直接的视频将利用语音生成技术，确保清晰传达关键优势，并以友好的语气呈现。
示例提示词2
制作一个2分钟的培训内容视频，专为新员工或更新技能的员工设计，详细介绍复杂的流程或新系统。这个专业外观的视频将是教育性的、简洁易懂的，利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保准确性和个性化内容传递。
示例提示词3
生成一个45秒的激励视频，面向所有员工，特别是远程团队，重点介绍新的团队沟通策略以提升团队参与度。动态和包容性的视觉和音频风格将通过自动生成的字幕增强，确保一致的品牌形象和对所有人的可访问性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创建团队对齐视频的工作原理

快速创建专业的AI驱动团队对齐视频，以提升参与度、简化沟通并优化整个组织的协作。

1
Step 1
创建您的内容脚本
撰写您的信息或将现有脚本粘贴到HeyGen中。利用我们多样的模板和场景快速构建您的团队对齐信息，确保清晰和影响力。
2
Step 2
选择您的AI演示者
从多样化、逼真的AI化身库中选择一位来传达您的信息，创建与观众产生共鸣的引人入胜的团队沟通。
3
Step 3
个性化品牌和字幕
整合您的品牌控制，如标志和颜色，以保持一致的团队身份。添加自动生成的字幕以提高团队的可访问性和参与度。
4
Step 4
生成并分享以实现对齐
制作高质量的视频，准备好调整纵横比和导出。轻松分发您的内容，以优化协作并提高团队生产力。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过激励视频促进团队凝聚力

.

通过AI驱动的视频传递鼓舞人心的信息，以增强团队士气，鼓励协作，并促进统一的愿景。

background image

常见问题

HeyGen的AI驱动工具如何简化视频制作？

HeyGen利用先进的AI驱动工具，包括逼真的AI化身和AI语音演员，将文本转化为专业外观的视频。这大大减少了制作引人入胜的内容（如团队对齐视频）所需的时间和资源。

HeyGen能否帮助我的团队录制异步消息并优化协作？

是的，HeyGen使团队能够轻松录制异步消息并分享更新，促进更好的团队沟通。通过利用AI驱动的视频，您可以优化协作并减少同步会议的需求，从而提高生产力。

HeyGen如何确保AI驱动视频中的品牌一致性？

HeyGen提供全面的品牌控制，允许用户在所有AI驱动的视频中应用一致的品牌元素，如标志和颜色。这确保了所有个性化内容和团队对齐视频的专业和统一外观。

HeyGen为创建有效的培训内容提供了哪些技术功能？

HeyGen提供了几个理想的培训内容技术功能，如自动生成的字幕以提高可访问性和快速视频创建的模板。这使您能够高效地制作高质量、专业外观的视频，真正吸引您的团队。