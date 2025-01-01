轻松创建人才评估视频
通过专业的AI虚拟人简化您的人才评估并增强继任计划，将您的绩效数据生动呈现。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过一段面向高级管理层和人力资源高管的2分钟战略视频，开启您组织的未来，重点关注有效的继任计划。视觉和音频风格应具有激励性和前瞻性，传达信心和战略愿景，轻松使用HeyGen的从脚本到视频功能结合媒体库/素材支持的丰富视觉效果制作。
深入了解人才发展的细节，通过一段为人才发展专家和团队负责人设计的1分钟信息视频，展示如何利用绩效数据制定有影响力的增长策略。以教育性、简洁的视觉美学和友好、指导性的语音呈现此内容，确保通过HeyGen的字幕功能在各种模板和场景中实现可访问性和清晰度。
通过一段为人力资源业务合作伙伴和部门负责人设计的90秒视频，提升您的劳动力规划对话，展示战略讨论的最佳实践。视频应具有协作性、深刻的视觉风格和精致、亲切的音频语调，轻松使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化以适应不同平台和分享需求。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创建人才评估视频的过程？
HeyGen利用先进的AI虚拟人和从文本到视频的功能，允许用户轻松从简单脚本生成专业的“人才评估视频”，显著减少制作时间和复杂性。
HeyGen为有效的人才管理视频提供了哪些技术功能？
HeyGen通过其平台提供强大的“人才管理工具”，包括可定制的模板、高质量的语音生成和品牌控制，使组织能够轻松制作有影响力的“人才管理视频”和内部“报告”。
HeyGen能否帮助准备关键的人才评估会议和继任计划？
当然可以。通过快速创建基于“绩效数据”或“问卷”的信息视频，HeyGen帮助阐明“人才评估会议”的见解，并支持对“继任计划”和“人才发展”至关重要的讨论。
如何利用HeyGen的视频功能改善人才发展？
HeyGen通过提供带有准确字幕和多样化AI虚拟人的品牌视频，确保“人才发展”计划的一致性和吸引力。这有助于在整个组织中更轻松地分享关键信息，如“目标”或“报告”。