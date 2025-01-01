创建推动成果的人才指导视频
通过引人入胜的指导视频提升员工参与度和知识保留，轻松使用HeyGen的AI虚拟形象创建。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个富有洞察力的60秒培训视频，面向现有团队成员，提供关于特定技能的实用人才指导技巧，采用动态视觉效果和鼓励性的教学音频风格，利用HeyGen的语音生成功能，确保从您准备的脚本中获得一致且高质量的旁白。
开发一个激励人心的30秒指导视频，专为中层管理人员量身定制，专注于领导力发展和培养积极的团队文化，展示充满活力的视觉美学，配以激励音乐，并使用HeyGen的多样化模板和场景高效构建，快速传达核心原则以促进知识保留。
为所有员工创建一个信息丰富的75秒视频内容，指导他们完成年度绩效评估准备过程，呈现清晰、支持性的视觉风格，信息易于理解，并直接从您的脚本中生成，使用HeyGen的文本转视频功能，增强自动生成的字幕/说明以提高可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的人才指导视频？
HeyGen让您能够轻松创建引人入胜的人才指导视频。只需输入您的脚本，您就可以利用AI虚拟形象和先进的文本转视频功能，将文字转化为专业的视频内容，简化整个视频制作过程。
HeyGen是否简化了培训视频的制作过程？
是的，HeyGen大大简化了培训视频的制作过程。其直观的平台和AI驱动的工具消除了拍摄或昂贵的镜头人才的需求，提高了整体编辑和工作流程效率，使企业视频制作变得触手可及。
HeyGen为企业视频内容提供了哪些品牌选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的企业视频内容完美契合您的品牌形象。您可以轻松集成您的标志，自定义颜色，并从专业模板和场景中选择，以在所有视频内容中保持一致的品牌形象。
HeyGen的功能如何支持指导视频中的知识保留？
HeyGen通过自动字幕和语音生成等功能增强指导视频中的知识保留，这些功能提高了可访问性和理解力。这些工具确保您的视频内容具有影响力，帮助员工参与并更有效地保留培训视频中的知识。