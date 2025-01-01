为新生创建引人入胜的入门视频
为新生打造专业且引人入胜的欢迎体验，通过HeyGen的从脚本到视频功能提升制作质量。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的信息视频，针对考虑加入虚拟支持小组的潜在成员，清晰地概述参与的后勤安排和好处，使用简洁的脚本和动态视觉效果，由HeyGen生成鼓励性的旁白，保持专业和信息丰富的风格。
制作一个30秒的会员感言合集，针对对加入犹豫不决的个人，展示真实的声音和舒适的视觉效果，具有高质量的制作，并通过HeyGen的自动字幕/标题增强最大可访问性和情感共鸣。
设计一个90秒的教学视频，为主持人提供指导，帮助他们规划入门视频的制作过程，创建视觉上引人入胜的支持小组介绍，展示如何轻松适应HeyGen的模板和场景，从清晰的脚本构建一个引人入胜的逐步入门体验，配以引人入胜的声音。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化新生入门视频的动态创建？
HeyGen使高等教育机构能够轻松制作视觉上引人入胜的学生入门视频。利用AI化身和从脚本到视频的功能，您可以快速将欢迎信息转化为引人入胜的内容，非常适合虚拟入门。
HeyGen在学生入门视频的品牌和制作质量方面提供了哪些功能？
HeyGen通过广泛的品牌控制确保高质量的制作，允许您无缝集成机构的标志和颜色。我们强大的媒体库和可定制的模板为校园导览和学生感言提供了动态视觉效果，使您的入门视频在视觉上引人入胜。
HeyGen能否帮助使新生入门视频更易于多元化观众访问？
当然可以。HeyGen通过提供多语言的轻松旁白生成和自动字幕/标题支持可访问性。您还可以以各种纵横比导出您的入门视频，确保您的信息能够在任何平台或设备上到达新生。
HeyGen如何支持引人入胜的入门视频的创意规划和脚本编写？
HeyGen通过允许您轻松将脚本转换为专业视频，利用AI化身和预构建模板来简化创意过程。这简化了入门视频的规划，让您专注于重要的内容，无论是学术咨询还是新生的心理健康支持。