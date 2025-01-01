创建有影响力的供应计划视频
通过引人入胜的视频提升协作需求计划，并通过HeyGen的AI虚拟形象轻松创建，促进跨职能对齐。
92/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个针对销售和运营团队的动态45秒视频，展示需求计划的关键作用和协作需求计划的优势。视觉和音频风格应引人入胜且节奏快速，利用多样的媒体库/素材支持展示真实案例，并辅以清晰的字幕/说明文字，以便在各种观看环境中提高可访问性。
示例提示词2
为物流经理和高管制作一个信息丰富的60秒视频，详细介绍管理供应链中断的有效策略和建立强大弹性计划的方法。采用严肃但充满希望的视觉风格，使用HeyGen的模板和场景来构建叙述，将简洁的文本转化为关于准备和恢复的有力信息。
示例提示词3
为IT决策者和项目经理设计一个简洁的30秒视频，突出通过数字化实现集成供应链管理的变革力量。视频应采用现代、技术导向的视觉风格，利用HeyGen的文本转视频功能快速传达复杂理念，并提供多平台分发的纵横比调整和导出选项。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
制定详细的脚本，概述您的供应计划见解，涵盖需求预测或库存管理等主题。利用HeyGen的文本转视频功能高效地将您的文本转化为引人入胜的视频内容。
2
Step 2
选择您的演示者
从多样的AI虚拟形象中选择一个来展示您的供应链管理概念。这些虚拟形象将专业地传达您的信息，使复杂的计划策略更易于理解和吸引人。
3
Step 3
添加品牌元素
整合公司的品牌控制，包括标志和配色方案，以保持一致的专业外观。这有助于通过确保您的视频反映企业形象来促进跨职能对齐。
4
Step 4
导出并分享
审查您的视频以确保清晰和准确，确保其有效传达您的高级计划工具。最后，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化您的视频以适应各种平台，并与您的团队或利益相关者分享。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的供应计划视频？
HeyGen允许您使用AI虚拟形象将文本脚本转化为专业视频，使解释复杂的供应链计划概念变得简单。这简化了您在供应计划工作中的培训或运营更新内容的创建。
HeyGen能否简化需求计划流程的沟通？
当然可以。HeyGen能够快速创建清晰的需求计划和库存管理解释视频，利用AI虚拟形象和旁白生成来增强数字化和组织内的跨职能对齐。
HeyGen在改善集成供应链管理中扮演什么角色？
HeyGen通过提供工具快速制作一致的品牌视频通信来支持集成供应链管理。您可以轻松分享关于分配策略或弹性计划的更新，使用自定义品牌和模板。
HeyGen如何协助供应链中断期间的沟通？
HeyGen使团队能够在供应链中断期间快速创建和分发重要更新。通过文本转视频和字幕等功能，您可以确保清晰、可访问的沟通，以增强实时可见性和危机管理策略。