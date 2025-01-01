利用AI高效创建供应商培训视频

使用先进的AI化身快速制作引人入胜、高质量且易于访问的供应商培训视频，让您的内容栩栩如生。

示例提示词1
开发一个引人入胜的60秒视频，关于供应商多样性培训视频，目标是所有现有和潜在供应商，以促进包容性的采购生态系统。视觉风格应支持性和信息性，利用媒体库/库存支持中的多样化视觉效果，同时显著显示字幕/说明，以确保全球观众的可访问培训。
示例提示词2
制作一个动态的30秒视频，用于供应商培训，作为现有供应商的新流程更新的快速视觉指南。视频应采用指导性和逐步的视觉风格，利用从脚本到视频的文本转换进行高效内容创建，并使用多样化的模板和场景以保持观众的参与和信息获取。
示例提示词3
制作一个高质量的45秒AI驱动视频，展示精简协作对高级供应商和内部培训师的好处。视觉和音频风格应现代且流畅，采用权威的AI化身传达复杂信息，具有高制作价值，易于通过调整纵横比和导出适应不同平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

创建供应商培训视频的工作原理

利用HeyGen的AI功能轻松制作专业且引人入胜的供应商培训视频，确保您的供应商获得高质量、易于访问的指导。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的培训内容粘贴到HeyGen的文本到视频编辑器中。此功能可快速将文本转换为视觉指南，非常适合供应商培训。
2
Step 2
选择您的AI化身
从HeyGen的多样化AI化身中选择一个来展示您的内容，创建一个专业且引人入胜的视频，与您的供应商建立联系。
3
Step 3
生成字幕和语音
使用HeyGen的AI字幕生成器增强您的培训视频，自动添加字幕，确保您的内容对所有多样化的供应商都易于访问和理解。
4
Step 4
导出您的最终视频
利用HeyGen的品牌控制功能添加您的标志和颜色，最终确定您的高质量内容，然后导出您的AI驱动视频，以便无缝分发给您的供应商。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的供应商指南

将复杂的供应商政策和程序转化为清晰的AI驱动视觉指南，确保易于理解和遵循。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的供应商培训视频？

HeyGen通过使用先进的AI化身和文本到视频平台，帮助您高效地创建引人入胜的供应商培训视频。这使得能够制作高质量的内容，有效地向您的供应商传达重要信息。

HeyGen为何适合快速创建供应商培训视频？

HeyGen简化了视频制作过程，利用AI语音演员和文本到视频功能从脚本快速创建视频。您可以迅速生成专业的培训视频，配备AI字幕生成器，节省大量时间和资源。

HeyGen能否支持开发可访问的供应商多样性培训视频？

当然可以，HeyGen非常适合创建既有影响力又易于访问的供应商多样性培训视频。其多语言视频创建功能确保您的重要信息能够有效地传达给多样化的供应商，促进更具包容性的项目。

HeyGen如何确保培训视频中的品牌一致性？

HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和配色方案，以在所有培训视频中保持一致的品牌形象。利用专业的模板和场景，提供与公司美学一致的精致视觉指南。