轻松使用AI创建供应商多元化视频

通过使用强大的AI虚拟形象制作引人入胜的视频，提升您的计划并讲述引人入胜的故事。

121/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的叙述视频，面向内部团队和采购专业人士，展示有影响力的供应商多元化故事。视觉风格应以见证为驱动，富有同情心，使用真实案例和清晰的文字覆盖。利用HeyGen的从脚本到视频和字幕/说明功能，确保在包容性商业环境中实现可访问性和情感共鸣。
示例提示词2
为高管领导和投资者制作一段简洁的30秒宣传视频，说明我们强大的供应商多元化战略如何提供显著的竞争优势。视觉风格应以数据为导向，具有大胆的图形和自信、权威的声音。利用HeyGen的模板和场景以及纵横比调整和导出功能，打造精美而有影响力的展示。
示例提示词3
为公众和潜在的多元化供应商创建一段50秒的欢迎视频，介绍我们的综合供应商多元化计划，作为企业社会责任的核心组成部分。视觉上，力求社区导向和吸引人的美感，体现多元化代表性，配以温暖、欢迎的语调。结合HeyGen的媒体库/素材支持和AI虚拟形象，展示我们包容性外展的广度。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建供应商多元化视频

通过引人入胜的AI视频提升您的供应商多元化计划。轻松制作引人入胜的故事，展示您对多元化供应商和包容性增长的承诺。

1
Step 1
创建您的叙述
概述您的供应商多元化计划的关键信息和故事。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的书面内容转化为引人入胜的视觉叙述。
2
Step 2
选择您的演示者
通过选择一系列AI虚拟形象来代表您的品牌，增强参与度。个性化他们的外观，以真实地与您的观众建立联系，并突出多元化供应商。
3
Step 3
增加清晰度和覆盖面
确保您的视频被普遍理解。轻松添加字幕/说明，以增强可访问性，并通过您的信息覆盖更广泛的观众。
4
Step 4
导出您的视频
通过品牌控制完成您的高质量内容，结合您的标志和颜色。以各种纵横比导出引人入胜的视频，准备在所有平台上分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在社交媒体上推广供应商多元化计划

.

快速制作引人注目的短视频，用于社交媒体，以增强您的供应商多元化信息传递和覆盖。

background image

常见问题

HeyGen如何简化供应商多元化视频的制作？

HeyGen通过使用AI虚拟形象和从文本到视频的技术，帮助组织高效创建供应商多元化视频。这使您能够制作高质量的内容，有效传达您的供应商多元化计划目标和举措。

HeyGen可以制作哪些类型的供应商多元化内容？

使用HeyGen，您可以生成各种供应商多元化视频，包括培训模块、计划概述和供应商成功故事。利用视频模板和自定义品牌，确保您的内容与供应商多元化战略一致。

HeyGen如何增强供应商多元化计划的参与度？

HeyGen通过将脚本转化为动态引人入胜的视频，配以逼真的AI语音和AI虚拟形象，提升参与度。这使得像供应商多元化计划这样复杂的话题对所有利益相关者更易于理解和记忆。

HeyGen能否支持多语言沟通以服务多元化供应商？

是的，HeyGen通过提供多语言语音和自动字幕/说明，促进多语言沟通。这确保您的供应商多元化计划信息对全球所有多元化供应商可访问，增强您的包容性供应链。