使用AI创建供应商多元化培训视频
通过引人入胜的专业培训视频，利用AI虚拟形象转变您的包容性供应链。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的激励视频，面向现有的供应链经理，展示与多元化供应商合作的显著优势。采用动态积极的视觉风格，利用可定制的模板和场景展示真实案例，并通过HeyGen的文本转视频功能将脚本转化为引人入胜的演示，强化供应商多元化计划的价值。
为所有参与采购的员工制作一段2分钟的指导视频，提供关于如何有效培训供应商多元化政策的实用指导。视频应采用清晰的分步骤视觉风格，结合媒体库中的相关素材来说明概念，并通过自动字幕/字幕确保所有观众的可访问性。
设计一段45秒的公司公告视频，面向公司范围内的利益相关者，详细介绍新的供应商多元化计划的启动。保持激励且信息丰富的视觉风格，使用高质量的语音生成传达关键信息，并通过HeyGen的纵横比调整和导出功能确保视频适应各种平台，以促进包容性商业环境。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何高效创建供应商多元化培训视频？
HeyGen允许您快速使用AI虚拟形象和逼真的AI语音解说从文本创建专业质量的供应商多元化培训视频，大大简化了供应商多元化计划的内容制作。
HeyGen提供哪些功能来增强供应商多元化培训的吸引力？
HeyGen提供可定制的模板、自动字幕生成和多语言视频创建，确保您的供应商多元化培训内容对全球观众具有吸引力和可访问性，有效促进多元化和包容性。
HeyGen能否支持新的供应商多元化计划的启动？
当然可以。HeyGen通过轻松创建AI驱动的视频来培训供应商多元化政策并与多元化供应商进行一致的品牌信息交流，帮助组织启动和支持其供应商多元化计划。
使用HeyGen生成包容性供应商多元化内容是否容易？
是的，HeyGen使开发包容性供应链的包容性内容变得简单。通过直观的文本转视频功能、AI虚拟形象和自动字幕/字幕，您可以确保您的供应商多元化信息广泛共鸣。