利用AI视频提升您的订阅管理

简化复杂的订阅管理设置和培训。通过引人入胜的文本转视频快速准备实施。

104/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为系统管理员和安全架构师开发一个1.5分钟的技术概述，详细说明设置用户和安全的新订阅平台的关键系统要求和最佳实践。视频应采用详细的教程式视觉风格，使用冷静权威的声音，通过AI化身清晰地呈现复杂信息。这将是HeyGen的AI化身在传达技术指南方面的绝佳示范。
示例提示词2
为技术顾问和高级用户制作一个2分钟的深入演示视频，重点介绍使用功能设置管理器的高级订阅配置。视觉风格应具有吸引力和实用性，模拟屏幕共享元素，由活泼的AI化身呈现，并辅以有用的旁白。确保视频包含通过HeyGen功能生成的字幕，以提高可访问性和清晰度。
示例提示词3
为业务分析师和运营经理设计一个45秒的简洁说明视频，展示“订阅360”视图如何简化关键任务并提供全面的见解。视频需要动态、快速的视觉风格和自信的语气，视觉上突出关键优势。利用HeyGen的语音生成功能高效传达引人入胜且清晰的信息。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建订阅管理视频

学习如何高效制作专业的订阅管理视频，使用HeyGen强大的视频创作工具，为您的团队提供清晰、引人入胜的内容。

1
Step 1
创建您的视频脚本
概述您的订阅管理主题并起草您的脚本，为HeyGen的文本转视频功能做好准备，以简化项目规划视频的创建。
2
Step 2
选择您的AI化身和声音
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的品牌，并通过自然的语音为您的脚本赋予生命。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
从媒体库中添加相关视觉效果，并整合您独特的品牌控制，包括标志和颜色，以符合您的订阅配置。
4
Step 4
导出您的最终视频
审查您的完整视频，进行任何最终调整，并以适当的纵横比调整导出。您精心制作的视频现在已准备好有效支持开始实施订阅。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和剪辑

.

快速制作引人入胜的剪辑，用于内部沟通，有效解释关键更新、已知问题或特定的订阅360功能。

background image

常见问题

HeyGen如何支持新订阅的实施？

HeyGen允许您创建引人入胜的“项目规划视频”，简化新“订阅管理”系统的“准备实施”阶段。您可以使用HeyGen的文本转视频功能和AI化身快速生成清晰简洁的指导内容供您的团队使用。

使用HeyGen培训用户进行订阅配置的最佳方法是什么？

HeyGen通过允许您生成带有语音和字幕的动态视频，简化了“订阅配置”培训模块的创建。您可以突出“功能设置管理器”中的“关键任务”，并演示“用户和安全”设置，确保您的团队了解每一步。

HeyGen能否帮助记录订阅服务的系统要求？

是的，HeyGen非常适合记录您的“订阅360”平台的详细“系统要求”。您可以制作说明视频，使用HeyGen的文本转视频和媒体库功能解决潜在的“已知问题”或复杂的设置步骤，以实现视觉清晰。

HeyGen如何协助新订阅的“选择加入和设置”流程？

HeyGen通过使您能够创建品牌视频指南来增强新“订阅”的入职体验，以进行“选择加入和设置”。利用HeyGen的模板和品牌控制，确保在整个用户群中“开始实施订阅”时保持一致、专业的外观。