创建赢得投资者的战略投资视频

轻松制作有说服力的投资者推介视频。利用文本转视频功能突出您的价值主张并确保关键的筹资成功。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为寻求颠覆性技术的风险投资家开发一个动态的45秒视频，通过数据驱动的视觉效果和充满活力的说服性语调，展示您的创新商业模式进行筹资，利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键数据。
示例提示词2
为高净值人士和机构投资者设计一个精致的60秒视频，利用电影级视觉效果和引人入胜的叙述，介绍您的核心团队及其愿景，借助HeyGen的媒体库/素材支持提供丰富的背景画面，强调强大的叙事技巧。
示例提示词3
制作一个面向早期创业公司创始人的信息性30秒视频，清晰地概述一个常见的投资问题及其优雅的解决方案，使用简洁的屏幕文字和友好的语音，确保通过HeyGen的字幕/说明功能实现可访问性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建战略投资视频

制作引人入胜的投资者推介视频以获得资金，并以专业的方式有效传达您的价值主张给潜在的天使投资人。

1
Step 1
创建您的投资者推介剧本
首先撰写一个简洁的剧本，以清晰表达您的商业模式、问题、解决方案和团队。利用HeyGen的“文本转视频”功能，将您的文字无缝转换为动态视频，由AI虚拟形象担任您的演示者。
2
Step 2
添加有影响力的视觉效果
通过加入引人注目的视觉效果来增强您的演示，展示您的关键点和数据。利用HeyGen的广泛“媒体库/素材支持”找到相关的图片、视频和音乐，以强化您的信息。
3
Step 3
应用专业润色
通过确保每个字都清晰有力来完善您的视频，推动强有力的行动号召。利用HeyGen的精确“语音生成”功能，创造权威且一致的语调，强化您的信息。
4
Step 4
为战略筹资导出
为筹资所需的多种平台准备您的视频。使用HeyGen灵活的“纵横比调整和导出”选项，完美适配您的视频以适应社交媒体、投资者门户或直接演示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动态公司叙事

制作引人入胜的AI视频，强有力地展示您的公司愿景、问题解决方案契合度和团队，建立投资者信心并获得资金。

常见问题

HeyGen如何简化投资者推介视频的制作？

HeyGen利用AI虚拟形象和文本转视频功能简化专业投资者推介视频的制作，让您轻松专注于您的价值主张和商业模式。

HeyGen提供哪些功能以确保专业的视频推介？

HeyGen提供全面的品牌控制，包括标志和颜色定制，以及丰富的媒体库和高质量的语音生成，以创建一个引人注目且专业的视频推介，吸引天使投资人。

HeyGen能否帮助开发有效讲述我故事的战略投资视频？

当然可以。通过HeyGen，您可以轻松撰写引人入胜的剧本，并利用AI虚拟形象有效传达您的问题、解决方案和团队，确保您的战略投资视频通过强大的叙事技巧吸引观众。

HeyGen如何支持为各种平台创建推介材料？

HeyGen使您能够以各种纵横比创建和导出您的推介材料，确保您的筹资信息在任何平台上都得到优化，从社交媒体到正式演示，配有字幕和说明以实现最大可访问性和明确的行动号召。