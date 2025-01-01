创建能转化的销售视频故事讲述

通过引人入胜的叙述推动销售；HeyGen的AI化身帮助快速建立情感联系。

98/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的教学视频，讲解如何利用“B2B故事讲述”显著提升销售转化率，目标受众为B2B销售团队和市场经理。呈现现代、简约的企业视觉美学，配以由AI化身提供的动态、自信的解说，展示如何提升“销售视频中的故事讲述”。
示例提示词2
制作一个引人入胜的30秒视频，展示如何创建吸引人的产品故事以推动销售，适合产品营销人员和电商企业。采用快节奏、视觉丰富的风格，清晰展示产品，并配以欢快的背景音乐，利用HeyGen的文本转视频功能实现简洁有力的信息传达。
示例提示词3
设计一个50秒的叙述视频，讲述“掌握故事讲述的艺术”以实现真正有影响力的销售演讲，专为有抱负的销售领袖和内容创作者量身定制。视频应采用激励人心的电影视觉风格，配以激励性和权威性的声音，充分利用HeyGen的多样化模板和场景来构建一个强大且“引人入胜的叙述”。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何在销售视频中创建故事讲述

掌握创建引人入胜的销售视频的艺术，通过使用尖端AI编织强大的故事来吸引观众并推动参与。

1
Step 1
创建您的引人入胜的叙述
开发一个讲述故事的引人入胜的脚本，专注于与您的观众相关的痛点和解决方案，以在销售视频中创建故事讲述。利用HeyGen的文本转视频功能轻松将您的故事转化为视觉格式。
2
Step 2
选择您的AI代言人
从多样化的AI化身中选择最能代表您的品牌并与目标受众产生共鸣的化身，确保销售视频的真实连接和专业展示。
3
Step 3
增强情感联系
通过利用HeyGen的旁白生成高质量音频来提升叙述的情感影响力。这确保您的信息深深共鸣，并为您的销售视频增添专业气息。
4
Step 4
导出并发布
通过调整纵横比调整和导出到各种平台来完成您的销售视频。分享您强大、以故事为驱动的内容，以实现销售目标并有效地与客户联系。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为社交媒体制作引人入胜的销售内容

.

为社交媒体平台生成引人入胜的短视频销售内容，将文本转化为动态内容以吸引和吸引潜在买家。

background image

常见问题

HeyGen如何促进销售视频中引人入胜的故事讲述的创建？

HeyGen通过利用AI化身和无缝的文本转视频生成，赋予用户在销售视频中创建引人入胜的故事讲述的能力。您可以制作与观众产生共鸣的叙述，将简单的文本脚本转化为旨在情感联系和有影响力销售的强大视觉信息。

HeyGen提供哪些功能来开发有影响力的销售视频？

HeyGen提供了一整套开发有影响力销售视频的功能，包括可定制的模板、品牌控制和丰富的媒体库。这些功能使内容创建更加高效，使您的视频营销工作在传递信息方面更为有效。

HeyGen能否帮助制作高质量的旁白和AI化身用于视频营销？

当然，HeyGen在制作高质量的旁白和逼真的AI化身方面表现出色，使您的视频营销真正脱颖而出。我们的AI语音演员技术确保清晰、专业的解说，完美补充您的视觉效果，无论是B2B故事讲述还是一般销售视频。

使用HeyGen平台创建引人入胜的叙述内容有多么无缝？

HeyGen使创建引人入胜的叙述内容变得极其无缝，允许您直接将文本脚本转化为动态视频。我们直观的免费文本转视频生成器简化了这一过程，确保您无需复杂的视频编辑技能即可掌握故事讲述的艺术。