Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个45秒的欢迎公告，为您的新店铺制作一个完美的开业视频示例，任何企业主都能轻松使用。以明亮、温暖的视觉风格和由AI化身提供的友好旁白为目标，吸引新创业者和市场经理，使用HeyGen的文本转视频功能从您的脚本中生成，轻松传达您的信息。
开发一个引人注目的60秒社交媒体热度制造者，利用HeyGen的社交媒体模板来吸引多样化的在线观众，特别是电子商务企业和社交媒体营销人员。这个时尚而充满活力的视频应结合流行的背景音乐和动画文字，自动生成的字幕/说明以最大化覆盖，并通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台。
制作一个专业的30秒宣传视频，面向零售店经理和活动策划者，展示他们如何轻松提升视频制作过程。这个干净而精致的剪辑，配有激励人心的背景音乐和清晰的旁白，应利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持来获取视觉效果，并生成引人注目的旁白来表达他们新开业的兴奋。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我快速有效地创建开业视频？
HeyGen提供了广泛的专业视频模板选择，包括开业模板，使您能够轻松创建引人注目的宣传视频。通过AI化身和文本转视频功能，您可以简化整个视频制作过程，以实现最大影响和热度。
HeyGen提供哪些类型的视频模板用于创建开业宣传？
HeyGen提供了许多用户友好的视频模板，专为开业和宣传视频设计。这些包括多功能的社交媒体模板和介绍视频模板，使创建引人注目且专业的内容变得简单。
我可以在HeyGen中自定义开业视频模板以符合我的品牌形象吗？
当然可以！HeyGen为您提供全面的品牌控制，允许您完全自定义开业视频模板，添加您独特的标志、颜色和特定信息。您还可以通过AI化身和高级旁白生成进一步个性化您的视频，打造真正独特的外观和感觉。
HeyGen如何确保我的开业视频在不同平台上得到优化？
HeyGen提供强大的纵横比调整功能和高质量的导出选项，确保您的开业视频在YouTube等各种平台上得到完美优化。这确保了您的宣传视频在所有选定渠道上保持专业和引人注目的外观。