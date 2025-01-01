使用AI轻松创建STEM工作坊视频
为您的STEM工作坊生成引人入胜的视觉学习体验。使用我们强大的从脚本到视频功能将脚本转化为动态视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的教学视频，专为在线课程讲师量身定制，旨在创建专业且简洁的课程模块。该视频应采用简洁的企业演示风格，突出屏幕上的文本亮点，所有内容均通过HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成，提供冷静、解释性的旁白。
制作一段45秒的宣传视频，目标是参与STEM工作坊的学生，旨在提高STEM工作坊的参与度并激发好奇心。视觉风格应轻快且节奏明快，展示科学可视化和现实应用，配以充满活力的背景音乐和友好的旁白，利用HeyGen的模板和场景快速制作。
生成一段2分钟的解释视频，面向全球STEM学习者，强调准确字幕/说明在STEM教育中的重要性。视频应采用清晰的演示风格，配以HeyGen的字幕/说明功能生成的精确屏幕字幕，并搭配中立、信息丰富的声音，以清晰地传达复杂的想法，作为AI驱动的STEM教育视频创作者。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化STEM教育视频的制作？
HeyGen利用其先进的“从文本到视频生成器”将您的脚本转化为精美的“STEM教育视频”。您可以选择多样的“AI虚拟形象”，并利用“旁白生成”和“准确的字幕/说明”来为“K-12教育工作者和学生”阐明复杂的STEM概念。
HeyGen提供了哪些具体功能来增强STEM工作坊的参与度？
HeyGen提供丰富的“AI驱动的视频模板”库和可定制的“模板和场景”，旨在“增强STEM工作坊的参与度”。这些功能使“K-12教育工作者和学生”无需具备广泛的视频制作技能即可创建“引人入胜的视觉学习体验”。
如何使用HeyGen确保我的STEM教学视频的品牌一致性？
HeyGen包含强大的“品牌控制”功能，允许您将您的标志和品牌颜色无缝集成到您的“STEM教育视频”和“教学视频”中。这确保了所有“在线课程”和学习材料的专业和一致的外观。
HeyGen有哪些技术功能使其在创建复杂STEM内容时高效？
HeyGen提供“从文本到视频生成器”功能、“旁白生成”和“准确的字幕/说明”，大大简化了“科学可视化”和详细“STEM教育视频”的制作。其“模板和场景”进一步加速了专业“在线课程”的创建。