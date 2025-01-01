使用AI轻松创建STEM工作坊视频

为您的STEM工作坊生成引人入胜的视觉学习体验。使用我们强大的从脚本到视频功能将脚本转化为动态视频。

示例提示词1
开发一段90秒的教学视频，专为在线课程讲师量身定制，旨在创建专业且简洁的课程模块。该视频应采用简洁的企业演示风格，突出屏幕上的文本亮点，所有内容均通过HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成，提供冷静、解释性的旁白。
示例提示词2
制作一段45秒的宣传视频，目标是参与STEM工作坊的学生，旨在提高STEM工作坊的参与度并激发好奇心。视觉风格应轻快且节奏明快，展示科学可视化和现实应用，配以充满活力的背景音乐和友好的旁白，利用HeyGen的模板和场景快速制作。
示例提示词3
生成一段2分钟的解释视频，面向全球STEM学习者，强调准确字幕/说明在STEM教育中的重要性。视频应采用清晰的演示风格，配以HeyGen的字幕/说明功能生成的精确屏幕字幕，并搭配中立、信息丰富的声音，以清晰地传达复杂的想法，作为AI驱动的STEM教育视频创作者。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建STEM工作坊视频

轻松将复杂的STEM概念转化为引人入胜的AI驱动工作坊视频，吸引K-12教育工作者和学生。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的教育内容。HeyGen的从脚本到视频功能将立即生成场景，为您有影响力的STEM工作坊视频奠定基础。
2
Step 2
选择引人入胜的视觉效果
从多种AI驱动的视频模板和场景中选择，以使您的STEM概念栩栩如生。视觉丰富的内容有助于阐明复杂主题并增强引人入胜的视觉学习体验。
3
Step 3
添加AI虚拟形象或旁白
通过加入AI虚拟形象来展示您的内容，或利用先进的旁白生成来解说您的视频，提高学生的参与度，使您的课程更具亲和力和活力。
4
Step 4
生成并分享
审查您的视频，添加准确的字幕/说明以提高可访问性，然后导出您的杰作。您专业的STEM工作坊视频现在已准备好在全球范围内吸引和教育学生。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强STEM工作坊的参与度

通过动态的AI虚拟形象和互动教学视频提高您的STEM工作坊的参与度和知识保留率。

常见问题

HeyGen如何简化STEM教育视频的制作？

HeyGen利用其先进的“从文本到视频生成器”将您的脚本转化为精美的“STEM教育视频”。您可以选择多样的“AI虚拟形象”，并利用“旁白生成”和“准确的字幕/说明”来为“K-12教育工作者和学生”阐明复杂的STEM概念。

HeyGen提供了哪些具体功能来增强STEM工作坊的参与度？

HeyGen提供丰富的“AI驱动的视频模板”库和可定制的“模板和场景”，旨在“增强STEM工作坊的参与度”。这些功能使“K-12教育工作者和学生”无需具备广泛的视频制作技能即可创建“引人入胜的视觉学习体验”。

如何使用HeyGen确保我的STEM教学视频的品牌一致性？

HeyGen包含强大的“品牌控制”功能，允许您将您的标志和品牌颜色无缝集成到您的“STEM教育视频”和“教学视频”中。这确保了所有“在线课程”和学习材料的专业和一致的外观。

HeyGen有哪些技术功能使其在创建复杂STEM内容时高效？

HeyGen提供“从文本到视频生成器”功能、“旁白生成”和“准确的字幕/说明”，大大简化了“科学可视化”和详细“STEM教育视频”的制作。其“模板和场景”进一步加速了专业“在线课程”的创建。