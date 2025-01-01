使用AI即时创建利益相关者沟通视频
简化企业沟通并通过脚本生成视频传达项目更新，确保信息清晰简洁。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为外部利益相关者（如投资者和关键合作伙伴）制作一个精致的1.5分钟高管公告。视频需要一个值得信赖和自信的视觉风格，突出一个逼真的AI化身来传达企业沟通信息。利用HeyGen的AI化身功能创建一个专业的发言人，确保信息在全球观众中引起共鸣，展现真实性和专业性。
为来自不同国际地区的新员工制作一个2分钟的全面入职培训视频。该视频必须具有清晰、信息丰富的视觉风格，并辅以友好的语气。应优先考虑全球可访问性，利用HeyGen的字幕/说明功能支持多种语言，并利用多语言语音。目标是高效传达公司政策和文化给内部利益相关者，确保无论语言背景如何都能理解。
设计一个简洁的45秒视频，向所有员工解释新的公司政策或功能，采用简明且视觉吸引力的风格。该视频应充分利用HeyGen的模板和场景，以便快速场景切换并呈现易于理解的信息。目标是轻松定制视频内容，以实现有效的内部沟通，确保所有相关利益相关者快速接受和分享新信息。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从脚本创建视频的过程？
HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，将您的书面脚本直接转化为引人入胜的专业视频。您只需输入文本，HeyGen的技术就会处理动画、AI语音演员生成，并自动添加字幕/说明，简化您的端到端视频生成过程。
HeyGen能否定制视频内容以匹配我的品牌形象？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您完全定制视频内容以符合您的企业沟通。您可以结合品牌的标志、颜色和字体，利用AI驱动的视频模板，确保一致且专业的利益相关者沟通视频。
HeyGen提供哪些AI化身和多语言语音选项？
HeyGen提供多样化的AI化身选择，以有效传达您的信息。除此之外，您可以选择由我们的AI语音演员技术生成的多种自然语音，包括多语言语音选项，以便在项目更新中覆盖更广泛的受众。
HeyGen如何促进企业沟通视频的轻松分享？
HeyGen简化了创建企业沟通和项目更新的整个过程，使轻松分享视频成为其端到端视频生成的重要组成部分。一旦您的定制视频内容完成，平台提供简单的导出工具，轻松与内部和外部利益相关者分享您的内容。