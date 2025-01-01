轻松创建利益相关者对齐视频
通过利用专业的AI虚拟形象，吸引您的团队并确保内部沟通的清晰无误。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的引人入胜的视频，为即将启动的项目开场，旨在从一开始就使所有项目利益相关者保持一致。该视频应利用从脚本到视频的功能快速阐明项目目标和时间表，并辅以媒体库/库存支持的相关视觉效果。语气应热情而专业，激发合作和共同理解。
制作一个精致的2分钟高管公告视频，向所有员工传达重要的公司政策变更。使用逼真的AI虚拟形象和高质量的语音生成，以权威和庄重的方式传达信息。视觉美学必须是企业化和可信赖的，视频导出时使用纵横比调整和导出，以便在所有内部平台上无缝分发。
设计一个简洁的45秒培训视频，专为新员工设计，重点介绍使用我们内部沟通工具的最佳实践。此教学视频应使用预设计的模板和场景快速开始，结合自动生成的字幕以增强学习和记忆。视觉风格应友好且易于跟随，使复杂信息易于被多元化的观众理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建有效的利益相关者对齐视频？
HeyGen使您能够快速高效地创建专业的视频以实现利益相关者对齐。利用AI虚拟形象和自然语音生成，以清晰的方式传达复杂信息，确保您的团队更新和高管公告引人入胜。
HeyGen的AI虚拟形象和语音生成技术有哪些技术特点使其如此逼真？
HeyGen的先进AI工具通过先进的文本到视频技术生成高度逼真的AI虚拟形象和自然语音。这确保了您的内部沟通，如项目启动和培训课程，听起来真实且专业。
HeyGen是否支持自动生成字幕以提高可访问性和理解力？
是的，HeyGen会自动为您的所有视频内容生成字幕，提高每位观众的可访问性和理解力。此功能确保您的利益相关者对齐视频能够有效地覆盖更广泛的受众。
HeyGen是否可以用于除对齐视频之外的各种内部沟通需求？
当然，HeyGen适用于您的所有内部沟通需求，从项目启动和团队更新到培训课程。创建具有专业质量和无缝分发的引人入胜的视频，使其成为任何企业信息的理想AI工具。