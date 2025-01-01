轻松创建利益相关者对齐视频

通过利用专业的AI虚拟形象，吸引您的团队并确保内部沟通的清晰无误。

118/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的引人入胜的视频，为即将启动的项目开场，旨在从一开始就使所有项目利益相关者保持一致。该视频应利用从脚本到视频的功能快速阐明项目目标和时间表，并辅以媒体库/库存支持的相关视觉效果。语气应热情而专业，激发合作和共同理解。
示例提示词2
制作一个精致的2分钟高管公告视频，向所有员工传达重要的公司政策变更。使用逼真的AI虚拟形象和高质量的语音生成，以权威和庄重的方式传达信息。视觉美学必须是企业化和可信赖的，视频导出时使用纵横比调整和导出，以便在所有内部平台上无缝分发。
示例提示词3
设计一个简洁的45秒培训视频，专为新员工设计，重点介绍使用我们内部沟通工具的最佳实践。此教学视频应使用预设计的模板和场景快速开始，结合自动生成的字幕以增强学习和记忆。视觉风格应友好且易于跟随，使复杂信息易于被多元化的观众理解。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建利益相关者对齐视频

通过引人入胜的专业视频简化内部沟通，确保每个人都在同一页面上。

1
Step 1
创建您的视频脚本
为您的视频撰写精确的信息。HeyGen提供无缝的从脚本到视频的功能。
2
Step 2
选择您的AI代言人
从我们的库中选择一个引人入胜的AI虚拟形象，以清晰地传达您的信息。
3
Step 3
添加自然语音
通过AI生成的自然语音增强您的视频，确保清晰的沟通。
4
Step 4
应用字幕并导出
通过自动生成的字幕完成您的视频，以提高可访问性并导出内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传递有影响力的高管沟通

.

为高管公告和愿景分享制作专业且鼓舞人心的视频，促进更强的利益相关者对齐和士气。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建有效的利益相关者对齐视频？

HeyGen使您能够快速高效地创建专业的视频以实现利益相关者对齐。利用AI虚拟形象和自然语音生成，以清晰的方式传达复杂信息，确保您的团队更新和高管公告引人入胜。

HeyGen的AI虚拟形象和语音生成技术有哪些技术特点使其如此逼真？

HeyGen的先进AI工具通过先进的文本到视频技术生成高度逼真的AI虚拟形象和自然语音。这确保了您的内部沟通，如项目启动和培训课程，听起来真实且专业。

HeyGen是否支持自动生成字幕以提高可访问性和理解力？

是的，HeyGen会自动为您的所有视频内容生成字幕，提高每位观众的可访问性和理解力。此功能确保您的利益相关者对齐视频能够有效地覆盖更广泛的受众。

HeyGen是否可以用于除对齐视频之外的各种内部沟通需求？

当然，HeyGen适用于您的所有内部沟通需求，从项目启动和团队更新到培训课程。创建具有专业质量和无缝分发的引人入胜的视频，使其成为任何企业信息的理想AI工具。