使用AI创建冲刺演示视频：敏捷且引人入胜
轻松生成专业的冲刺演示视频。使用HeyGen的AI虚拟形象提供快速、引人入胜的更新，简化团队协作。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为远程开发团队和项目负责人开发一个45秒的动态且引人入胜的视频，展示快速、异步的视频更新如何改善团队协作，使用HeyGen的文本转视频功能快速将笔记转换为引人注目的内容。
示例提示词2
制作一个30秒视觉清晰且充满活力的冲刺演示视频，面向软件开发人员和Scrum主管，展示如何轻松创建冲刺演示视频，并使用HeyGen的语音生成功能生成充满活力的旁白。
示例提示词3
设计一个60秒的信息丰富且商务友好的视频，面向利益相关者和高管管理层，重点介绍如何有效分享视频更新并吸引更广泛的观众，通过HeyGen的字幕功能确保可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助敏捷团队简化冲刺评审？
HeyGen使敏捷团队能够创建快速、异步的视频更新用于冲刺演示，更容易与利益相关者分享专业视频，并高效简化冲刺评审。
我可以在冲刺演示视频中使用AI虚拟形象和文本转视频功能吗？
当然可以，HeyGen强大的文本转视频生成器允许您快速将脚本转换为引人入胜的冲刺演示视频，展示逼真的AI虚拟形象，作为您的AI代言人。
HeyGen的AI模板如何提升视频创作？
HeyGen提供AI驱动的模板和直观的AI视频编辑器，帮助您快速制作专业视频，具有自定义背景和品牌控制，确保所有更新的精致外观。
HeyGen是否支持演示的屏幕录制和自动字幕？
是的，HeyGen集成了屏幕录制器以有效捕捉您的演示。此外，AI字幕生成器会自动添加字幕，使您的专业视频更易于访问和分享给观众。