Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为维护人员开发一个45秒的信息培训模块，重点介绍小型化学事故的基本泄漏控制程序。该视频应采用直接、逐步的视觉风格，并配有屏幕文字覆盖，利用HeyGen的从脚本到视频功能确保准确性和清晰度，辅以专业的模板和场景。
示例提示词2
为管理层和有经验的人员制作一个有影响力的60秒意识视频，强调与危险品事故相关的关键安全法规。视频的视觉和音频风格应严肃且具有教育性，展示从媒体库/库存支持中获取的真实场景，配以清晰的旁白和准确的字幕，以加强复杂信息的传达。
示例提示词3
为现场工作人员设计一个30秒的快速指南，介绍在泄漏清理视频中正确使用个人防护装备（PPE）。采用动态、情景式的视觉风格，配以充满活力的语音解说，利用HeyGen的可定制场景和AI化身展示正确的穿戴和脱卸技术，使培训立即适用且令人难忘。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建泄漏清理视频

轻松制作全面且引人入胜的泄漏清理培训视频，使用AI化身和可定制场景来增强安全协议。

1
Step 1
选择模板或场景
首先从各种预设计模板或可定制场景中选择，以建立您的泄漏清理培训视频的基础。
2
Step 2
创建您的脚本和化身
撰写详细的脚本，然后选择一个AI化身以自然的语音传达信息，确保泄漏清理培训的清晰指导。
3
Step 3
定制视觉效果和细节
通过添加相关视觉效果来增强您的视频，例如个人防护装备的演示，利用强大的媒体库或上传您自己的素材。
4
Step 4
导出您的培训视频
审查您的全面化学泄漏响应视频，并以所需的纵横比导出，准备立即部署以教育您的团队。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的安全程序

将复杂的泄漏控制和去污过程转化为易于理解的AI视频，提高关键安全教育的清晰度。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的泄漏清理培训视频？

HeyGen可以轻松将脚本转化为动态场景，配合AI化身和可定制场景，帮助您创建专业的泄漏清理培训视频。利用我们的模板可以高效地简化视频制作过程。

我可以用HeyGen制作哪些特定类型的危险品培训视频？

使用HeyGen，您可以制作涵盖化学泄漏响应、泄漏控制程序和个人防护装备使用的全面危险品培训视频。通过逼真的AI化身和语音解说增强学习效果。

我可以为我的泄漏清理视频定制AI化身和场景吗？

可以，HeyGen为您的泄漏清理视频提供广泛的定制选项，包括多样化的AI化身和可定制场景。您还可以整合品牌控制，如标志和颜色，以保持一致的外观。

HeyGen能否支持全球化学泄漏响应培训的多语言语音解说？

当然可以，HeyGen提供多语言语音生成，使您能够为多元化的全球受众提供有效的化学泄漏响应培训。这确保了您的安全法规和响应策略在全球范围内被清晰理解。