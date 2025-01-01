轻松创建软件发布培训视频

通过使用AI化身轻松制作引人入胜的客户教育视频，提升产品采用率并简化入门流程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的教学视频，针对需要逐步指导的新功能的现有用户；该视频应采用动态、充满活力的视觉效果，包括屏幕录制和文字叠加，配以欢快的背景音乐，并通过HeyGen的从脚本到视频功能自动生成精确的字幕。
示例提示词2
制作一个充满活力的30秒公告视频，通知所有员工和利益相关者即将推出的软件，突出关键优势并促进产品采用；视觉风格应现代且有冲击力，场景转换迅速，利用HeyGen的媒体库支持传达兴奋感，并使用自信的AI生成语音。
示例提示词3
构思一个简洁的45秒教程，帮助用户解决常见软件问题，旨在减少支持请求；视觉风格应实用且信息丰富，使用AI化身演示解决方案，并配以清晰的屏幕文字，所有这些都通过HeyGen的AI化身和语音生成功能增强。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建软件发布培训视频

通过引人入胜、专业的培训视频简化软件发布并提高用户采用率，将复杂功能简化为易于理解的指南。

1
Step 1
创建您的培训脚本
概述软件的新功能和逐步指导。使用您的脚本作为强大的文本到视频生成的基础，确保准确性和一致性。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身库中选择，以有效地代表您的品牌并传递培训内容，使您的视频更具吸引力。
3
Step 3
添加视觉效果和旁白
通过从我们的素材库中添加相关媒体、为您选择的化身生成清晰的旁白，并包括字幕以提高理解力，来增强您的视频。
4
Step 4
无缝导出和分享
使用品牌控制完成您的视频，然后以适合您的学习平台或内部知识库的最佳纵横比导出，确保广泛的可访问性。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的软件概念

通过AI驱动的视频澄清复杂的软件功能和流程，使用户易于理解复杂主题。

常见问题

HeyGen如何帮助我的SaaS公司创建有效的客户教育视频？

HeyGen通过使用AI化身和多功能模板，帮助SaaS公司快速生成高质量的客户教育视频和入门内容。这简化了产品采用的逐步指导，增强用户理解并减少支持请求。

HeyGen提供哪些功能来开发引人入胜的软件教程？

HeyGen提供了先进的功能，如AI化身和AI语音集成，以创建动态的软件教程。您可以结合屏幕录制和专业旁白，为任何软件提供清晰的逐步指导。

HeyGen是否适合大规模创建全面的软件发布培训视频？

绝对适合。HeyGen旨在简化软件发布培训视频和知识库内容的创建。其从文本到视频的功能和品牌控制使所有培训需求的生产一致且高效。

使用HeyGen制作培训视频对产品采用和支持请求有何影响？

通过利用HeyGen制作清晰易懂的培训视频，公司可以显著提高产品采用率并减少支持请求。高质量的视觉指导确保用户能够独立学习和有效使用软件。