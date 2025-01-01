轻松创建社交媒体视频
使用AI虚拟形象将您的想法转化为令人惊叹的短视频，旨在最大化在任何平台上的参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为科技爱好者和内容创作者设计一个90秒的解释视频，展示HeyGen的AI驱动编辑工具在生成短视频方面的先进功能。采用未来感、引人入胜的视觉美学，并辅以清晰、权威的旁白。重点介绍“AI虚拟形象”和“语音生成”的创新使用，无需摄像机即可制作高质量、个性化的视频内容。
为远程团队和在线学习内容创作者制作一个2分钟的教程，展示HeyGen基于浏览器的软件提供的无缝协作工作流程，用于创建可定制的视频模板。视觉风格应干净、专业且易于访问，并配有解释性音轨。强调“媒体库/素材支持”如何丰富内容，以及“字幕/说明文字”对更广泛可访问性的重要性。
开发一个45秒的动态宣传视频，针对数字营销人员和社交媒体专家，展示HeyGen在制作具有影响力的动画效果的社交媒体视频方面的能力。使用充满活力和能量的视觉风格，并配以节奏感强、引人注目的音乐。重点介绍如何轻松生成“MP4格式”视频，以及“纵横比调整和导出”如何快速适应各种社交媒体平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创建社交媒体视频的过程？
HeyGen作为一个强大的社交媒体视频编辑器，利用AI驱动的编辑工具在基于浏览器的软件中简化内容创作。用户可以轻松将文本转化为引人入胜的视频，并利用专业设计的模板适用于各种社交媒体平台。
HeyGen是否提供创建品牌视频的功能？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将标志和品牌颜色融入可定制的视频模板中。通过其直观的拖放视频编辑器，您可以高效地制作高质量的品牌视频，并以MP4格式导出，以保持一致的品牌形象。
HeyGen有哪些先进的AI驱动编辑工具？
HeyGen提供先进的AI驱动编辑工具，包括生成语音和自动添加字幕/说明文字，增强可访问性和参与度。您还可以利用文本转视频功能和多样的AI虚拟形象，轻松创建引人入胜的短视频。
我可以轻松地将视频导出到不同的社交媒体平台吗？
当然可以。HeyGen支持纵横比调整和标准MP4格式导出，确保您的短视频完美优化适用于各种社交媒体平台。您还可以从我们丰富的媒体库中添加素材图片、视频和音乐，丰富您的内容。