轻松创建社交媒体视频

使用AI虚拟形象将您的想法转化为令人惊叹的短视频，旨在最大化在任何平台上的参与度。

制作一个60秒的教学视频，展示HeyGen直观的拖放视频编辑器如何简化制作引人入胜的社交媒体内容的过程。目标受众为寻求效率的小企业主和市场经理，采用现代、时尚的视觉风格，并配以积极向上的音轨。突出用户如何快速使用专业设计的模板，通过“模板和场景”功能节省时间和精力。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为科技爱好者和内容创作者设计一个90秒的解释视频，展示HeyGen的AI驱动编辑工具在生成短视频方面的先进功能。采用未来感、引人入胜的视觉美学，并辅以清晰、权威的旁白。重点介绍“AI虚拟形象”和“语音生成”的创新使用，无需摄像机即可制作高质量、个性化的视频内容。
示例提示词2
为远程团队和在线学习内容创作者制作一个2分钟的教程，展示HeyGen基于浏览器的软件提供的无缝协作工作流程，用于创建可定制的视频模板。视觉风格应干净、专业且易于访问，并配有解释性音轨。强调“媒体库/素材支持”如何丰富内容，以及“字幕/说明文字”对更广泛可访问性的重要性。
示例提示词3
开发一个45秒的动态宣传视频，针对数字营销人员和社交媒体专家，展示HeyGen在制作具有影响力的动画效果的社交媒体视频方面的能力。使用充满活力和能量的视觉风格，并配以节奏感强、引人注目的音乐。重点介绍如何轻松生成“MP4格式”视频，以及“纵横比调整和导出”如何快速适应各种社交媒体平台。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建社交媒体视频

使用我们的基于浏览器的编辑器轻松制作引人入胜的社交媒体视频。从可定制的模板到AI驱动的工具，几分钟内即可产生影响。

1
Step 1
选择一个模板
通过选择一系列专业设计的模板开始您的项目，适合任何社交媒体平台。
2
Step 2
添加您的媒体
利用我们的拖放视频编辑器轻松整合您自己的素材，或浏览我们丰富的素材图片、视频和音乐库。
3
Step 3
使用AI进行自定义
使用AI驱动的编辑工具增强您的视频，添加品牌控制，应用动画效果，或轻松生成语音。
4
Step 4
导出并分享
下载您的高质量视频，以MP4格式完美优化，便于在所有社交媒体平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

分享引人入胜的客户故事

.

将客户推荐转化为引人入胜的品牌视频内容，以建立信任并在社交媒体上展示价值。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创建社交媒体视频的过程？

HeyGen作为一个强大的社交媒体视频编辑器，利用AI驱动的编辑工具在基于浏览器的软件中简化内容创作。用户可以轻松将文本转化为引人入胜的视频，并利用专业设计的模板适用于各种社交媒体平台。

HeyGen是否提供创建品牌视频的功能？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将标志和品牌颜色融入可定制的视频模板中。通过其直观的拖放视频编辑器，您可以高效地制作高质量的品牌视频，并以MP4格式导出，以保持一致的品牌形象。

HeyGen有哪些先进的AI驱动编辑工具？

HeyGen提供先进的AI驱动编辑工具，包括生成语音和自动添加字幕/说明文字，增强可访问性和参与度。您还可以利用文本转视频功能和多样的AI虚拟形象，轻松创建引人入胜的短视频。

我可以轻松地将视频导出到不同的社交媒体平台吗？

当然可以。HeyGen支持纵横比调整和标准MP4格式导出，确保您的短视频完美优化适用于各种社交媒体平台。您还可以从我们丰富的媒体库中添加素材图片、视频和音乐，丰富您的内容。