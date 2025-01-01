快速创建社会工程意识视频
通过使用AI化身的动态短视频，赋能您的员工防止数据泄露和网络钓鱼攻击。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个60秒的教育视频，针对远程工作者和处理敏感数据的个人，重点介绍如何识别和应对微妙的社会工程策略，如借口攻击。视觉和音频风格应平静且专业，使用清晰的模板和场景展示假设的互动，通过字幕/说明强化要点，帮助观众保护您的信息。
示例提示词2
为小企业主和IT新手用户创建一个30秒的动画视频，解释来自意外下载的勒索软件攻击的危险。视觉风格应简化且卡通化，以增强理解，利用HeyGen的媒体库/素材支持提供相关图形，并通过从脚本到视频的直接简洁旁白，强调基本网络安全工具包的重要性。
示例提示词3
为公众生成一个45秒的信息视频，强调关键的安全意识提示，以通过识别可疑的在线活动来防止个人数据泄露。视觉和音频风格应同情但坚定，保持干净的美学，提供各种设备的清晰屏幕提示，通过HeyGen的纵横比调整和导出确保广泛的可访问性，并通过令人安心的旁白生成。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本并选择化身
首先为引人入胜的社会工程意识视频撰写脚本。然后，从多样化的AI化身中选择一个，以人性化的方式传达您的信息。
2
Step 2
自定义视觉效果和品牌元素
通过使用品牌控制应用公司的徽标和品牌颜色，提升视频的专业性。整合模板和场景，以有效传达关键的安全意识。
3
Step 3
生成旁白并增强媒体效果
利用我们的旁白生成功能，为您的脚本赋予高质量的音频生命。通过媒体库中的相关视觉效果补充您的叙述，以清晰地说明复杂主题，如网络钓鱼攻击。
4
Step 4
导出并广泛分发
通过启用字幕/说明确保您的信息传达给每个人。以最佳纵横比导出完成的视频，使其易于与所有员工分享关键信息。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建社会工程意识视频？
HeyGen让您可以轻松创建引人入胜的社会工程意识视频，使用逼真的AI化身和从脚本到视频的转换，有效地吸引您的员工参与安全意识培训。
HeyGen能否增强我们的网络钓鱼攻击安全意识培训？
是的，HeyGen使您能够制作引人入胜的安全意识培训，以应对不断发展的网络钓鱼攻击。快速生成具有可定制内容的短视频，以更好地保护您的信息并为您的团队做好准备。
HeyGen为安全培训视频提供哪些品牌选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义徽标和颜色，以确保您的安全培训视频与您的组织身份完美契合。这保持了您所有网络安全工具材料的一致性。
使用HeyGen，我可以多快生成避免社会工程和网络钓鱼攻击的视频？
通过HeyGen的直观平台，您可以快速制作高质量的内容，以避免社会工程和网络钓鱼攻击。其从脚本到视频的转换和即时旁白生成显著简化了重要安全意识材料的创建。