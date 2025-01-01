快速创建AI快照培训视频
轻松制作引人入胜的入职和产品培训快照视频，特色逼真的AI化身。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个动态的90秒快照培训视频，向内部销售团队和外部产品用户解释新产品功能，展示其优势和使用方法。视觉风格应结合使用媒体库中的素材进行清晰的产品演示，并通过自动生成的字幕提高可访问性，配以通过脚本生成的清晰指导性配音。
开发一个全面的2分钟培训视频，解决远程团队常见的挑战，重点介绍全球受众的沟通最佳实践。视觉风格应专业，利用多样化的AI化身传达信息，并通过配音生成支持多语言演示，字幕确保可访问性。
构建一个快速的45秒快照培训视频，为客户成功团队演示软件产品的常见故障排除步骤，面向现有客户。利用预构建的模板和场景快速创建，通过脚本生成的文本视频简洁地传递解决方案，确保视频可以通过调整纵横比和导出轻松适应各种社交平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI驱动快照视频的创建？
HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频技术，让您能够高效地将脚本转化为专业的AI驱动快照视频。您可以快速创建引人入胜的快照培训视频，无需复杂的拍摄或编辑。
HeyGen有哪些技术功能有助于制作引人入胜的快照培训视频？
HeyGen提供强大的功能，如高质量的AI配音、可定制的AI化身和丰富的模板库，使您的培训视频充满活力。这些功能确保您的内容，从入职到产品培训，都具有影响力和专业性。
HeyGen是否提供自动生成的字幕和多语言配音用于培训内容？
是的，HeyGen包括AI字幕生成器，用于自动生成字幕，提高培训视频的可访问性。此外，您可以创建多语言配音，使您的快照培训视频对多元化的全球受众更具效果。
我可以使用AI化身创建有影响力的产品培训视频吗？
当然可以。HeyGen的AI化身非常适合传递清晰一致的产品培训，充当您的AI语音演员。这使您能够创建引人入胜的快照培训视频，与您的受众产生共鸣并提高知识保留。