快速创建AI快照培训视频

轻松制作引人入胜的入职和产品培训快照视频，特色逼真的AI化身。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个动态的90秒快照培训视频，向内部销售团队和外部产品用户解释新产品功能，展示其优势和使用方法。视觉风格应结合使用媒体库中的素材进行清晰的产品演示，并通过自动生成的字幕提高可访问性，配以通过脚本生成的清晰指导性配音。
示例提示词2
开发一个全面的2分钟培训视频，解决远程团队常见的挑战，重点介绍全球受众的沟通最佳实践。视觉风格应专业，利用多样化的AI化身传达信息，并通过配音生成支持多语言演示，字幕确保可访问性。
示例提示词3
构建一个快速的45秒快照培训视频，为客户成功团队演示软件产品的常见故障排除步骤，面向现有客户。利用预构建的模板和场景快速创建，通过脚本生成的文本视频简洁地传递解决方案，确保视频可以通过调整纵横比和导出轻松适应各种社交平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建快照培训视频

使用HeyGen的AI驱动工具，将您的培训材料转化为引人入胜、简洁的快照视频，旨在高效传递知识。

1
Step 1
粘贴您的脚本或内容
首先将您的培训脚本或内容粘贴到HeyGen的编辑器中。我们的文本转视频功能将使用这些文本生成您视频的基础。
2
Step 2
选择AI化身和配音
通过选择多样化的AI化身来增强参与度。为您选择的化身配上合适的配音生成，使您的脚本栩栩如生。
3
Step 3
添加视觉效果和字幕
从我们的媒体库中整合相关视觉效果或上传您自己的素材。利用字幕功能确保您的快照培训视频具有可访问性和影响力。
4
Step 4
生成并导出您的视频
审查您的AI驱动快照视频，进行任何最终调整，然后使用纵横比调整和导出功能下载您所需格式的视频，准备好供您的观众观看。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作引人入胜的培训片段

快速生成引人入胜的AI驱动快照视频，用于产品培训、入职和客户成功。

常见问题

HeyGen如何简化AI驱动快照视频的创建？

HeyGen利用先进的AI化身和文本转视频技术，让您能够高效地将脚本转化为专业的AI驱动快照视频。您可以快速创建引人入胜的快照培训视频，无需复杂的拍摄或编辑。

HeyGen有哪些技术功能有助于制作引人入胜的快照培训视频？

HeyGen提供强大的功能，如高质量的AI配音、可定制的AI化身和丰富的模板库，使您的培训视频充满活力。这些功能确保您的内容，从入职到产品培训，都具有影响力和专业性。

HeyGen是否提供自动生成的字幕和多语言配音用于培训内容？

是的，HeyGen包括AI字幕生成器，用于自动生成字幕，提高培训视频的可访问性。此外，您可以创建多语言配音，使您的快照培训视频对多元化的全球受众更具效果。

我可以使用AI化身创建有影响力的产品培训视频吗？

当然可以。HeyGen的AI化身非常适合传递清晰一致的产品培训，充当您的AI语音演员。这使您能够创建引人入胜的快照培训视频，与您的受众产生共鸣并提高知识保留。