轻松创建小企业培训视频
为您的小企业制作引人入胜的培训视频。使用HeyGen的从文本到视频功能，轻松将任何脚本转换为引人注目的视觉效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为现有员工开发一个60秒的培训视频，介绍新的合规程序。目标是专业、干净的视觉风格，配以平静、令人安心的语调，结合HeyGen的从脚本到视频功能以确保准确性，并添加字幕以提高可访问性。
示例提示词2
为忙碌的企业家制作一个30秒的动画培训视频，快速解释一个复杂的营销概念。视觉和音频风格应快速节奏，配以现代图形和欢快的背景音乐，利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持来实现动态视觉效果。
示例提示词3
为小企业经理设计一个50秒的视频教程，讲解如何有效地在内部制作培训视频。采用真实、对话式的访谈风格视觉和音频方法，展示HeyGen AI虚拟人作为主持人，并利用纵横比调整和导出功能进行多平台分发。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的培训脚本
首先编写您的培训内容。HeyGen利用您的**从脚本到视频**功能自动生成视频，将您的文字转化为专业演示。这为清晰简洁的员工培训视频奠定了基础。
Step 2
选择您的AI主持人和场景
从多样化的逼真**AI虚拟人**中选择一个来呈现您的信息。将您选择的虚拟人与合适的背景或模板搭配，为您的小企业培训视频创建一个引人入胜的视觉环境。
Step 3
通过视觉效果和品牌化增强
使用**品牌控制**个性化您的视频，添加公司的徽标和颜色。通过素材媒体、屏幕录制或互动元素进一步丰富您的培训，使您的内容动态且易于理解。
Step 4
导出您的最终培训视频
一旦您的培训视频完成，使用**纵横比调整和导出**功能以所需的格式和尺寸渲染。您精心制作的视频现在已准备好教育和告知您的团队或观众，简化了培训视频的制作过程。
常见问题
HeyGen如何帮助我为小企业创建引人入胜的培训视频？
HeyGen通过AI虚拟人和旁白将脚本转化为专业的视频教程，使创建引人入胜的培训视频变得简单。您无需具备广泛的视频编辑技能即可轻松制作高质量内容。
制作员工培训视频的最快方法是什么？
HeyGen通过将文本脚本转换为完整的视频，配以AI虚拟人和同步旁白，实现员工培训视频的快速制作。其直观的界面和模板简化了整个创作过程。
我可以在小企业培训视频中添加品牌和字幕吗？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您将徽标和品牌颜色融入培训视频中。您还可以轻松添加自动生成的字幕，以提高可访问性。
如何为我的团队制作高质量的操作视频？
使用HeyGen，您可以轻松创建专业的操作视频，从脚本开始，让AI虚拟人传达您的内容。利用屏幕录制集成和媒体库等功能丰富您的视频教程。