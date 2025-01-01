创建引人入胜的技能发展视频
赋能学习与发展团队，使用逼真的AI虚拟形象创建高质量的员工培训视频，实现无缝的人才发展。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的操作视频，解释复杂的项目管理技术，目标是经验丰富的团队负责人和寻求高级人才发展资源的学习与发展团队。采用动态、现代的视觉风格，配以欢快的背景音乐和精确的文字叠加，整合HeyGen的从脚本到视频的功能以实现高效内容创作，并使用字幕/说明文字以提高可访问性。
创建一个1分钟的技能发展视频，专注于中层管理者的有效沟通策略，旨在为希望提升领导能力的企业观众提供服务。视频应具有激励性、精致的视觉美感和清晰的音频，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持来说明关键概念，并选择模板和场景以呈现专业外观。
开发一个45秒的员工培训模块，关于公司合规政策，专为需要多语言视频的全球员工设计。视觉和音频风格应直接且令人安心，确保清晰和文化敏感性，同时利用HeyGen强大的语音生成功能以多种语言传达信息，并使用字幕/说明文字以实现真正包容的学习体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化学习与发展团队的培训视频制作？
HeyGen通过利用AI视频生成器来简化学习与发展团队的视频制作过程，创建专业的培训视频。借助AI虚拟形象和从文本到视频的功能，您可以高效地制作引人入胜的员工培训内容，并在需要时轻松更新。
HeyGen能否创建多语言的技能发展视频？
是的，HeyGen可以使用AI虚拟形象创建多语言的技能发展视频。这确保了您的教学内容通过高质量的音频和视频对全球观众可访问。
HeyGen提供哪些功能来有效规划您的视频？
HeyGen提供全面的视频规划功能，包括各种培训视频模板和脚本、故事板开发工具。这有助于确保从概念到完成的视频制作过程顺利进行。
HeyGen是否支持屏幕录制视频和品牌整合？
当然，HeyGen支持将屏幕录制视频无缝整合到您的项目中，增强教学视频内容。您还可以应用品牌的独特品牌控制，确保高质量的音频和视频始终反映公司的身份。