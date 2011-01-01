轻松使用 AI 工具创作 短视频
利用 AI 阿凡达和可定制的视频模板释放你的创造力，打造出色的 YouTube Shorts、TikTok 视频和 Instagram Reels。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
使用HeyGen的文本到视频脚本功能，制作60秒的叙事视频，深入故事世界。这个视频非常适合希望吸引YouTube Shorts观众的内容创作者，它将结合电影般的视觉效果和由我们的AI生成的引人入胜的旁白。视频模板的无缝整合确保了视频的专业和高品质完成，完全根据您独特的视觉需求量身定制。
利用HeyGen的媒体库和素材支持，在Instagram Reels上创建一个30秒的突出宣传视频。这个视频专为市场营销人员和小企业主设计，将使用引人注目的模板和AI驱动的语音解说来传达您的信息，确保影响力十足。能够调整大小并以各种宽高比导出，确保您的内容在任何平台上都看起来完美。
利用HeyGen的字幕和标题功能，通过一段45秒的教育视频吸引你的观众。这段视频非常适合教育工作者和培训师，它将结合清晰、信息丰富的视觉效果和专业的旁白，以增强学习效果。直观的视频编辑工具让您可以自定义每一个细节，确保您的内容既信息丰富又视觉吸引人。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 让创作者能够使用 AI 视频生成器和可定制模板轻松制作短视频，非常适合 YouTube Shorts、TikTok 和 Instagram Reels 这样的平台。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating social media clips in minutes with HeyGen's AI-powered tools, enhancing your online presence.
高效广告创作.
Quickly produce high-impact ads using AI video technology, driving engagement and conversions.
常见问题
HeyGen如何帮助我轻松制作短视频？
HeyGen提供了一个对初学者友好的平台，其AI驱动的工具让创建短视频变得轻而易举。凭借拖放视频编辑和可定制的视频模板等功能，你可以轻松制作出适合YouTube Shorts、TikTok和Instagram Reels等平台的吸引人内容。
是什么让HeyGen的短视频制作器脱颖而出？
HeyGen的短视频制作工具以其AI视频生成器而闻名，该生成器允许用户使用AI化身和语音合成技术根据脚本创造视频。这种创新方法，加上丰富的音乐库和品牌控制功能，确保您的视频既独特又专业。
我可以用HeyGen自定义我的视频风格吗？
当然！HeyGen提供了广泛的自定义选项，允许您通过标志和颜色等品牌控制来定制视频。您还可以从多种视频模板和场景中选择，以匹配您的创意构想。
HeyGen提供技术视频编辑工具吗？
是的，HeyGen包含了一系列技术视频编辑工具，旨在增强您的视频创作过程。从调整视频的宽高比和导出，到添加字幕和标题，HeyGen确保您的视频经过精修，适合任何平台。