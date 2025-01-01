轻松创建班次计划视频并吸引您的团队
通过无缝的文本转视频功能，快速为人力资源团队和管理人员制作引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源团队设计一个引人入胜的90秒信息视频，展示AI驱动工具在现代员工排班软件中的变革力量。视觉风格应现代且充满活力，结合流畅的图形和专业的AI化身，用积极权威的声音解释复杂功能。强调HeyGen的AI化身如何提供一致且清晰的信息，简化班次分配和政策更新的沟通。
制作一个45秒的吸引人视频，旨在通过为班次分配或重要更新提供个性化视频，提高员工参与度，目标对象为管理人员及其团队。视觉风格应友好且易接近，展示多样化的化身在积极协作的环境中，配以温暖鼓励的声音。此提示应突出HeyGen的语音生成功能，以创建与每位员工产生共鸣的个性化信息。
展示如何快速将“班次计划模板”转化为简洁的30秒吸引人视频，用于快速团队公告或更新，目标对象为管理人员和团队负责人。视觉风格应快速且直接，使用明亮清晰的视觉效果和最少的文字，配以清晰有力的声音。展示HeyGen的模板和场景如何轻松适应，以产生有影响力且及时的班次沟通，节省宝贵的准备时间。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen创建有效班次计划视频的主要工具是什么？
HeyGen利用AI驱动的工具，包括先进的AI化身和AI语音演员，快速将您的班次计划内容转化为专业且引人入胜的视频。这简化了人力资源团队和管理人员的流程。
HeyGen能否帮助人力资源团队高效生成个性化的班次分配视频？
是的，HeyGen提供强大的功能，如可定制的模板和AI化身，使人力资源团队和管理人员能够快速创建个性化的班次分配视频。这显著提高了员工参与度，提供清晰高质量的沟通。
HeyGen在生成班次计划视频的高质量语音和字幕方面具有什么技术能力？
HeyGen的强大平台包括一个复杂的AI语音演员，从您的脚本生成高质量的语音，确保您的班次计划视频具有专业音频。它还自动添加字幕，提高了所有员工的可访问性和理解力。
管理人员如何利用HeyGen的模板创建品牌化的班次计划视频？
管理人员可以利用HeyGen丰富的模板库，轻松设计出反映品牌身份的引人入胜的班次计划视频。这允许一致且专业的沟通，非常适合与员工排班软件集成。