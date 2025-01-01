创建就地避难视频：基本安全指南

确保在紧急情况下的准备和清晰沟通。利用HeyGen的文本转视频功能，从脚本快速制作重要的就地避难指南。

示例提示词1
为员工或学校教职工设计一个45秒的视频，详细说明在内部威胁期间“封锁程序”以“确保建筑安全”。视觉风格应专业直接，结合信息图表风格的元素以清晰展示关键步骤。此视频针对内部培训，利用HeyGen的模板和场景快速组装一个结构化且有效的教学片段。
示例提示词2
为社区领导和多元化人群创建一个30秒的紧急信息，展示在“恶劣天气”事件中如何“在紧急情况下沟通”。视频应采用清晰和令人安心的视觉风格，配以简单的文字覆盖和通用符号。为了确保广泛的可访问性，这个简短的公共服务公告将主要使用HeyGen的字幕功能，便于跨多种语言的轻松翻译和理解。
示例提示词3
为“应急管理视频系列”开发一个90秒的片段，讲述对各种“自然灾害事件”的应对措施。此教育视频旨在用于企业培训项目和公共安全组织，采用权威和信息丰富的演示风格。它将显著使用AI化身作为主持人传达关键信息，通过HeyGen的AI化身功能增强一致且专业的屏幕呈现。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创建就地避难视频的工作原理

快速制作基本的就地避难视频指南，确保在任何紧急或危机情况下的清晰、可访问的沟通。

1
Step 1
为应急视频创建您的脚本
为“就地避难”场景起草清晰简明的指令。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将您的安全内容即时转化为引人入胜的视频。
2
Step 2
选择AI化身和视觉效果
选择合适的“AI化身”来呈现您的关键安全信息。通过相关的视觉效果和品牌强化“准备和安全”。
3
Step 3
添加字幕以实现广泛的可访问性
通过生成“字幕”确保您的信息传达给每个人。这增强了理解力，使您的视频在“紧急情况下沟通”中对多元化受众有效。
4
Step 4
导出您的视频以便分发
完成您的“应急管理视频系列”。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能优化您的视频，以便在所有必要平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速传播关键信息

快速创建和分享紧急就地避难指令和安全更新，通过各种平台告知和保护您的社区。

常见问题

HeyGen如何帮助快速创建就地避难视频？

HeyGen通过使用AI化身和文本转视频功能，使您能够轻松创建就地避难视频，大大简化了制作过程。这使得在紧急或危机情况下能够快速开发关键的准备和安全内容。

HeyGen能否增强应急管理的沟通？

当然可以。HeyGen通过允许您生成带有AI化身和精确语音的清晰视频来改善应急管理沟通。您还可以创建字幕并生成多语言内容，确保您的信息在恶劣天气或自然灾害事件中传达到多元化的受众。

HeyGen提供哪些功能来定制应急视频？

HeyGen提供强大的功能来定制您的应急管理视频系列，包括可编辑的模板和品牌控制，以维护您组织的视觉识别。您可以轻松将特定的就地避难、建筑安全或疏散程序整合到您的视频内容中。

使用HeyGen更新和重用视频系列内容是否简单？

是的，HeyGen使得更新和调整您的应急管理视频系列以满足持续的准备和安全需求变得简单。通过文本转视频编辑，您可以快速修改脚本或调整场景以反映新的封锁程序或更新的信息。