创建货架标签指导视频：快速且引人入胜
通过引人入胜的视频简化复杂流程，并利用HeyGen的AI化身确保一致的培训。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段45秒的简明指导视频，面向现有零售员工，演示高效的货架标签流程，包括如何进行批量匹配更新。视频应采用动态高效的视觉风格，快速剪辑展示关键操作，并配以欢快的旁白以促进一致的培训。利用从脚本到视频的功能快速创建内容，并从各种模板和场景中选择以保持品牌一致性。
制作一段2分钟的综合技术指南，面向有经验的ESL管理员和技术支持团队，重点介绍高级功能，如如何将标签绑定到SKU和优化标签刷新率设置。视频在视觉上应非常详细，结合技术图表和清晰的屏幕共享，并配以权威且精确的旁白生成以增强理解。使用媒体库/库存支持中的相关视觉效果有效地说明复杂概念。
生成一段30秒的宣传视频，面向零售管理层，强调使用视频为团队创建货架标签指导视频的好处，强调清晰的沟通。视频风格应引人入胜，并展示专业的有效视频培训示例，配以激励性和清晰的旁白。此视频应通过纵横比调整和导出优化以适应各种平台，扩大受众范围。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建电子货架标签的指导视频？
HeyGen利用AI化身简化创建清晰、引人入胜的电子货架标签指导视频。这简化了通常复杂的货架标签流程，确保零售员工在使用时得到一致的培训。
HeyGen能否将技术细节如ESL管理软件集成到培训视频中？
当然可以。HeyGen使您能够轻松将ESL管理软件界面、数据流程如“将标签绑定到SKU”或“蓝牙ESL标签”的细节整合到您的指导视频中。这种技术重点增强了对特定程序的理解，以实现有效的零售培训和客户教育。
HeyGen提供哪些功能来简化引人入胜的视频制作？
HeyGen提供丰富的模板库和AI化身，从文本快速生成高质量的指导视频。通过自动字幕和强大的文本到视频功能，HeyGen确保清晰的沟通和可访问性，使您的内容高度有效且引人入胜。
HeyGen是否支持各种零售培训场景的一致沟通？
是的，HeyGen为所有零售需求提供了一个强大的平台，从产品发布到供应商沟通。通过利用HeyGen的AI驱动视频创作，您可以传递统一的信息，简化复杂流程，并在整个组织中增强理解。