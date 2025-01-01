轻松使用AI创建股东更新视频

通过专业的季度报告简化投资者关系。使用HeyGen强大的文本到视频功能将文字转化为引人入胜的视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个动态的45秒股东报告视频制作演示，面向投资者和金融分析师，突出公司重要的里程碑或新的战略举措。该视频需要数据驱动的视觉风格，利用从脚本到视频的功能高效创建内容，并附有字幕/说明以便在复杂的财务讨论中提供可访问性和清晰度。
示例提示词2
制作一个90秒的投资者推介视频，面向潜在投资者和董事会成员，概述公司的战略愿景和未来增长机会。采用鼓舞人心和前瞻性的视觉风格，利用丰富的媒体库/素材支持来提供引人入胜的视觉效果，并使用专业的模板和场景来有效地构建复杂的财务数据。
示例提示词3
使用AI视频生成器生成一个简洁的30秒视频，为公众和小型个人投资者提供简化的股东更新，重点介绍关键财务亮点。视频应具备易于访问和视觉吸引力的风格，通过纵横比调整和导出优化适用于各种平台，并通过清晰的语音生成简单解释复杂信息。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建股东更新视频

使用AI轻松生成专业的股东更新视频，将复杂的财务数据转化为引人入胜的视觉报告，供您的投资者使用。

1
Step 1
选择一个模板
从一系列为商业和投资者沟通设计的专业模板中选择，以启动您的股东更新视频制作项目。
2
Step 2
使用AI添加您的内容
粘贴您的脚本或关键财务数据。我们的文本到视频引擎将生成逼真的语音，并动画化AI虚拟形象以清晰传达您的信息。
3
Step 3
优化您的视觉效果
使用品牌控制将您的公司标志、品牌颜色和我们库中的相关素材媒体结合起来，以保持一致的企业形象。
4
Step 4
导出并分享
预览您的视频，进行任何最终调整，然后以适合不同平台的各种纵横比导出，确保您的投资者推介视频有效地到达受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强投资者沟通

通过提供清晰、简洁且引人入胜的视频解释，提高对关键投资信息的理解和记忆。

background image

常见问题

HeyGen如何简化股东更新视频的制作？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了创建股东更新视频的过程。利用我们的文本到视频功能和多样的AI虚拟形象，清晰专业地展示您的季度报告和投资者关系信息。

我可以用HeyGen为我的股东报告视频进行品牌化吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您轻松将公司标志和颜色融入股东报告视频中。这确保您的投资者推介视频保持一致和专业的企业形象。

HeyGen为投资者推介视频提供了哪些功能？

HeyGen为您提供强大的功能，如逼真的AI虚拟形象和高质量的语音生成，以增强您的投资者推介视频。您还可以利用我们广泛的媒体库和各种模板快速制作引人入胜的内容。

使用HeyGen生成投资者关系视频需要多长时间？

HeyGen允许您快速生成专业的投资者关系视频，将脚本转化为动态演示。我们平台的易用性和现成的模板使HeyGen成为您团队高效的股东更新视频制作工具。