创建引人入胜的安全导向视频
通过使用从脚本到视频功能创建的引人入胜的视频，提供关键的安全意识培训，提高合规性和保留率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为全体员工开发一个45秒的视频，作为年度合规要求和基本工作场所安全培训协议的复习。该视频应采用引人入胜的情景式视觉风格，配以友好、信息丰富的声音，利用HeyGen的模板和场景快速组装有影响力的真实案例，并强化最佳实践。
制作一个30秒的微学习视频，针对技术娴熟的员工，提供关于高级安全培训主题如多因素认证设置的快速更新。视觉和音频风格应快速且充满活力，配以直接的声音，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成，以实现简洁有效的知识传递。
为团队领导和管理者设计一个90秒的视频，旨在通过创建引人入胜的视频来培养整个组织的强大安全文化，强调主动安全措施的重要性。视频应采用复杂的叙事驱动视觉风格，配以引人注目、权威的声音，通过HeyGen的语音生成增强，以传递强有力的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的安全导向视频的创建？
HeyGen通过使用AI化身和从文本到视频的功能革新了安全导向视频的创建。用户可以快速将脚本转化为专业、引人入胜的视频，大大简化了安全培训和意识的整个制作过程。
HeyGen提供了哪些功能来增强员工在安全意识培训中的参与度？
HeyGen通过富有表现力的AI化身、可定制的模板以及整合互动元素的能力来增强员工在安全意识培训中的参与度。这些功能帮助以易于理解和记忆的格式传递引人入胜的网络安全概念，提高知识保留率。
HeyGen能否支持安全培训内容的合规要求和品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将自定义标志和颜色整合到您的安全培训视频中。利用预先设计的工作场所安全培训模板，确保您的内容符合特定的合规要求，同时在所有员工入职和意识活动中保持品牌一致性。
HeyGen如何促进安全培训视频的全球部署？
HeyGen通过先进的语音生成和自动字幕支持全面的内容本地化，使安全意识培训对全球多元化团队可访问。这一功能确保您的关键安全信息能够被所有员工一致地传递和理解，无论他们的母语是什么。