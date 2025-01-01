创建吸引学生的学校迎新视频
使用AI虚拟形象轻松制作专业的学校迎新视频，欢迎新生。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
针对新生或转学生，需要一个60秒的教育视频，介绍学术顾问和基本的“资源和操作指南”。使用HeyGen的从脚本到视频功能，准确专业地传递信息，通过自动字幕和从媒体库/素材支持中获取的相关视觉效果增强清晰度，以信息丰富的风格呈现。
示例提示词2
为潜在学生及其家庭开发一个30秒的动态虚拟迎新视频，展示生动的“校园游览”和真实的学生见证。利用HeyGen的媒体库/素材支持，提供引人入胜的视觉效果，并通过纵横比调整和导出，确保在各种设备上获得最佳观看效果，所有这些都在可定制的场景中，创造出充满活力和吸引力的体验。
示例提示词3
新教师和行政人员需要一个40秒的实用视频入职流程，涵盖常见的常见问题和基本的“欢迎信息”。利用HeyGen的旁白生成功能，提供清晰简洁的说明和通过脚本生成的视频支持内容，通过自动字幕确保所有人都能访问，呈现专业和简洁的视觉风格。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
选择模板或从脚本开始
从多样的视频模板中选择，或直接输入您的迎新脚本，利用HeyGen的“模板和场景”功能快速开始。
Step 2
使用AI虚拟形象进行个性化
通过添加和个性化HeyGen的“AI虚拟形象”来呈现信息，为新生创造一个欢迎的、类似人类的连接。
Step 3
通过旁白和视觉效果增强
利用HeyGen的“旁白生成”添加专业的解说，配以文字动画和图形，确保您的信息清晰且引人入胜。
Step 4
导出您的引人入胜的视频
审查您的精美视频以确保其符合您的要求，然后使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，以完美的格式生成适合任何平台的视频。
常见问题
HeyGen如何简化创建引人入胜的学校迎新视频的过程？
HeyGen的AI工具简化了学校迎新视频的创建过程。利用AI虚拟形象和可定制的场景，快速制作专业的教育视频，消除复杂的制作过程。这使得HeyGen成为一个有效的教育视频制作工具。
HeyGen为教育视频提供哪些定制选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，包括品牌元素、图形和文字动画。通过我们的拖放编辑功能，轻松调整内容以满足您机构的特定需求。
HeyGen能否帮助创建具有真实感的AI虚拟形象和旁白的视频？
当然可以，HeyGen让您能够创建具有逼真AI虚拟形象和自然旁白生成的视频。这增强了您的学校迎新视频，使其更加生动和个性化。
HeyGen是否提供视频模板以加快内容创建？
是的，HeyGen提供多种视频模板，旨在加速您的内容创建过程。这些模板提供了一个快速的起点，让您无需丰富的编辑经验即可轻松创建专业视频。