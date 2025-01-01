轻松使用AI创建沙盒设置视频
通过动态AI化身简化培训并吸引新员工，使复杂的沙盒设置变得简单明了。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个全面的2分钟沙盒教程视频，专为新软件用户或技术支持团队量身定制，概述导航和自定义沙盒环境的基本步骤。视频应采用清晰的分步视觉风格，配以背景音乐，并突出显示字幕/说明文字，以确保所有学习者的可访问性和清晰度。
为市场团队和产品经理制作一个引人入胜的60秒解释视频，展示设置AI驱动的沙盒设置视频的简便性，以突出新产品功能。视频应采用动态和现代的视觉美学，利用预先设计的模板和场景快速组装引人注目的演示，配以充满活力的背景音乐和流畅的过渡效果。
为高级用户或系统管理员设计一个45秒的指南，讲解如何自定义您的沙盒环境，强调特定配置和最佳实践。此视频应保持精确的教学视觉风格，通过将详细脚本转换为视频的方式生成直接的旁白，确保复杂信息的准确和简洁传达。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI驱动的沙盒设置视频的创建？
HeyGen利用其先进的免费文本转视频生成器，轻松制作高质量的AI驱动沙盒设置视频。只需输入您的脚本，HeyGen的AI就会简化整个创建过程，使复杂的教程易于理解并吸引您的观众。
HeyGen为视频制作提供了哪些先进的AI功能？
HeyGen提供尖端的AI化身，可以提供专业的旁白，无需演员或录音设备即可让您的脚本栩栩如生。这些复杂的功能确保您的视频保持精致和吸引人的质量，非常适合AI培训视频。
我可以自定义使用HeyGen创建的技术培训视频吗？
当然可以，HeyGen允许您使用各种预制模板和品牌控制完全自定义您的沙盒环境视频。您还可以整合自己的媒体，以确保您的AI培训视频完美匹配您的特定需求和品牌形象。
HeyGen如何帮助我优化AI培训视频的交付？
HeyGen通过AI字幕生成器等功能提高您的AI培训视频的覆盖面和可访问性，以改善理解，并通过视频调整工具优化内容以适应各种平台。这确保了所有培训计划的有效沟通。