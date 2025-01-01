轻松创建制裁合规视频
通过使用专业AI化身，简化您的制裁合规计划，制作引人入胜的合规培训。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的信息视频，针对高级管理层和法律团队，清晰地概述当前的OFAC指南及其对制裁合规的影响。该视频应采用专业、数据驱动的视觉风格，并配以权威且精确的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，确保复杂信息的准确性和一致性。
制作一个45秒的教学视频，面向参与交易的一线员工，展示实用的风险评估策略，并强调尽职调查的重要性。视觉风格应具有吸引力，采用情景动画，并配以对话式且清晰的教学旁白。利用HeyGen的模板和场景，构建引人入胜的真实案例，与观众产生共鸣。
为现有员工制作一个75秒的更新视频，帮助他们刷新公司制裁合规计划中更新的政策，特别是关于新的出口管制。该视频应具有现代、动态的视觉风格和自信、清晰的旁白。利用HeyGen的语音生成功能，确保所有政策更新的音频传达一致且专业。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建有效的制裁合规培训视频？
HeyGen的AI驱动视频平台允许您使用我们的文本到视频生成器和可定制的AI化身创建引人入胜的制裁合规视频。这简化了为您的组织制作重要合规培训材料的过程。
HeyGen能否协助开发全面的制裁合规计划？
HeyGen通过快速制作清晰、一致的视频内容，解释OFAC指南和其他监管要求，帮助组织开发强大的制裁合规计划。这支持有效的风险管理和政策遵循。
HeyGen提供哪些功能以确保全球监管合规的效率？
HeyGen通过快速创建与尽职调查相关的视频内容，提供自动生成字幕和视频翻译功能，提升全球监管合规。这确保您的信息能够有效地传达给多元化的观众。
为什么组织应该使用HeyGen满足其制裁合规需求？
HeyGen能够简化与制裁合规、出口管制和贸易制裁相关的复杂主题，允许快速部署一致的视频通信，提高团队对风险评估策略的理解。