创建销售指标视频以提升业绩
轻松使用模板和场景创建数据驱动的视频，分析视频表现并优化您的B2B销售策略。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段面向销售团队和业务发展的动态90秒视频，展示如何有效分析视频表现以提升销售。这段引人入胜的视频应使用HeyGen的模板和场景中的可定制视频模板，采用充满活力的视觉风格和欢快的背景音乐，突出关键绩效指标和可操作的见解。
为客户经理和销售开发代表制作一段有说服力的2分钟视频，解释个性化营销视频在加速成交中的威力。视频应采用现代、简约的视觉风格和权威的声音，利用HeyGen的语音生成功能传递与潜在客户直接产生共鸣的定制信息。
为销售运营和团队负责人创建一段信息丰富的60秒视频，提供快速提示以高效制作引人注目的数据驱动视频。这段节奏快、直接的视频需要清晰简洁的旁白，展示HeyGen的从脚本到视频功能如何简化内容创作，使将原始数据转化为引人入胜的视觉报告变得轻而易举。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI工具如何提升视频制作？
HeyGen利用先进的AI工具，包括复杂的AI虚拟人和从文本到视频的功能，简化整个视频创作过程。这使用户能够快速从简单的脚本生成专业且引人入胜的视频。
HeyGen的视频模板有哪些自定义选项？
HeyGen为其视频模板提供广泛的自定义选项，允许用户整合品牌控制，使用媒体库，并添加行动号召元素。这确保每个视频都针对特定的营销或销售需求进行定制和个性化。
HeyGen可以用作B2B销售视频的在线视频编辑器吗？
当然可以，HeyGen是一个直观的在线视频编辑器，非常适合创建B2B销售视频和销售指标视频。它支持语音生成和纵横比调整等功能，以满足各种专业需求。
HeyGen支持字幕和库存媒体等高级功能吗？
是的，HeyGen为自动字幕/字幕和语音生成等功能提供全面支持，以增强可访问性和参与度。此外，用户可以访问强大的媒体库/库存支持，以丰富他们的视频内容。