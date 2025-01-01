创建销售指标视频以提升业绩

轻松使用模板和场景创建数据驱动的视频，分析视频表现并优化您的B2B销售策略。

98/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段面向销售团队和业务发展的动态90秒视频，展示如何有效分析视频表现以提升销售。这段引人入胜的视频应使用HeyGen的模板和场景中的可定制视频模板，采用充满活力的视觉风格和欢快的背景音乐，突出关键绩效指标和可操作的见解。
示例提示词2
为客户经理和销售开发代表制作一段有说服力的2分钟视频，解释个性化营销视频在加速成交中的威力。视频应采用现代、简约的视觉风格和权威的声音，利用HeyGen的语音生成功能传递与潜在客户直接产生共鸣的定制信息。
示例提示词3
为销售运营和团队负责人创建一段信息丰富的60秒视频，提供快速提示以高效制作引人注目的数据驱动视频。这段节奏快、直接的视频需要清晰简洁的旁白，展示HeyGen的从脚本到视频功能如何简化内容创作，使将原始数据转化为引人入胜的视觉报告变得轻而易举。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建销售指标视频

利用AI的力量将复杂的销售数据转化为引人入胜的视频叙述，旨在有效地告知和吸引您的观众。

1
Step 1
选择可定制的视频模板
首先从我们丰富的库中选择一个可定制的视频模板。这些模板为展示您的销售指标数据提供了专业且高效的起点。
2
Step 2
添加您的销售数据和AI虚拟人
将您的关键销售指标整合到视频中，并从多样化的AI虚拟人中选择一个来展示您的发现。我们的AI虚拟人将清晰且引人入胜地表达您的数据。
3
Step 3
通过视觉效果和行动号召增强
利用我们的媒体库添加支持视觉效果，并通过品牌控制应用您的品牌外观。加入清晰的行动号召元素，引导您的观众进入下一步。
4
Step 4
生成并分享您的视频
使用我们直观的在线视频编辑器完成您的视频。一旦完成，生成并导出您精心制作的销售指标视频，准备与您的团队或客户分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过数据驱动的客户故事展示成功

.

将客户成功指标转化为引人入胜的AI视频，以建立信任并向潜在客户展示价值。

background image

常见问题

HeyGen的AI工具如何提升视频制作？

HeyGen利用先进的AI工具，包括复杂的AI虚拟人和从文本到视频的功能，简化整个视频创作过程。这使用户能够快速从简单的脚本生成专业且引人入胜的视频。

HeyGen的视频模板有哪些自定义选项？

HeyGen为其视频模板提供广泛的自定义选项，允许用户整合品牌控制，使用媒体库，并添加行动号召元素。这确保每个视频都针对特定的营销或销售需求进行定制和个性化。

HeyGen可以用作B2B销售视频的在线视频编辑器吗？

当然可以，HeyGen是一个直观的在线视频编辑器，非常适合创建B2B销售视频和销售指标视频。它支持语音生成和纵横比调整等功能，以满足各种专业需求。

HeyGen支持字幕和库存媒体等高级功能吗？

是的，HeyGen为自动字幕/字幕和语音生成等功能提供全面支持，以增强可访问性和参与度。此外，用户可以访问强大的媒体库/库存支持，以丰富他们的视频内容。