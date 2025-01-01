轻松创建销售支持视频
通过AI从脚本生成视频，快速转变您的销售培训和产品演示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的教学视频，针对销售团队负责人和培训师，展示创建有效销售培训模块的轻松过程。视觉和音频风格应信息丰富且友好，结合企业背景音乐和吸引人的旁白。展示HeyGen的模板和场景如何简化视频创建，以及字幕/字幕如何确保所有学习者的可访问性。
制作一个简洁的30秒视频，面向国际销售经理和营销团队，展示制作多语言销售支持视频的强大功能。视频需要具有动态、全球灵感的视觉风格，配以振奋人心的音乐，展示HeyGen强大的多语言旁白生成功能及其适用于不同平台的纵横比调整和导出功能。
制作一个50秒的精美视频，面向销售和营销内容创作者，强调开发品牌一致的销售支持视频的简便性。视觉上，视频应光滑且与品牌一致，配以专业的音轨和自信的旁白，突出HeyGen广泛的媒体库/素材支持如何增强内容创建及其从脚本到视频的功能如何加速制作。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效创建销售支持视频？
HeyGen的AI视频平台允许您使用AI虚拟人和从文本到视频技术，从简单的脚本创建高质量的销售支持视频，大大减少视频制作时间和精力。
我可以使用HeyGen自定义我的销售培训视频的外观和风格吗？
当然可以，HeyGen使您能够通过品牌套件、模板和AI虚拟人完全自定义您的视频内容。您可以整合您的标志、颜色和选择的素材视频库元素，以在所有销售培训和产品演示视频中保持品牌一致性。
HeyGen支持创建多语言销售支持视频吗？
是的，HeyGen支持通过多样的旁白和自动字幕创建多语言视频，以覆盖全球观众。您甚至可以利用AI语音克隆在多种语言中进行个性化消息传递，增强您的销售支持覆盖面。
HeyGen提供哪些特定功能来创建引人注目的产品演示视频？
HeyGen提供屏幕录制和文档到视频转换等功能，以及可自定义的模板和媒体库，使创建引人注目的产品演示视频变得简单。这些工具简化了视频编辑过程，让您专注于传达信息。