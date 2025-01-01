创建安全合规视频：立即减少事故

确保OSHA/WHS合规培训，并通过专业视频减少事故，视频中采用AI虚拟形象，传递清晰、引人入胜的信息。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于现有员工，需要一个45秒的定制安全培训视频，以重温特定设备操作规程。该视频应具有现实的场景视觉效果和清晰简洁的指示，有效促进工作场所安全。使用HeyGen，用户可以通过脚本生成视频，并利用媒体库/素材支持来创建引人入胜的视觉内容。
示例提示词2
帮助小企业主快速培训员工掌握基本安全规则并减少事故，通过制作一个30秒的动态视频来创建安全合规视频。该视频需要快速剪辑，配以有冲击力的视觉效果和振奋人心的背景音乐。HeyGen允许使用其模板和场景进行快速开发，并可集成字幕以增强可访问性。
示例提示词3
为年度OSHA/WHS合规培训制作全面的安全视频，目标受众为安全经理和人力资源专业人士，可以通过一个90秒的视频实现。该内容需要专业、权威的语气，配以清晰的图形和一致的品牌形象。HeyGen通过利用AI虚拟形象提供可信的主持人，并通过调整纵横比和导出功能实现跨平台的多样化部署，最大化影响力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建安全合规视频

快速制作引人入胜的合规安全培训视频，保护您的员工并减少事故，利用先进的AI技术。

1
Step 1
创建您的培训脚本
制定您的安全信息，然后将脚本粘贴到HeyGen中。利用我们的AI从文本即时生成视频草稿，确保您的安全培训视频的准确性和合规性。
2
Step 2
选择您的视觉效果和主持人
从多样化的AI虚拟形象库中选择主持人呈现您的内容。这使您的安全培训既引人入胜又专业，将您的“AI虚拟形象主持人”带入生活。
3
Step 3
应用品牌和细化
通过在视频中添加公司标志和颜色来应用品牌控制。这确保您的安全培训与您的企业形象一致，使其立即可识别且专业。
4
Step 4
导出并分享您的视频
下载完成的安全合规视频，利用各种纵横比调整和导出选项。轻松将其集成到您的学习管理系统（LMS）中，以便高效地在整个团队中分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的安全程序

将复杂的安全协议和合规要求转化为清晰、易于理解的视频内容，以实现有效指导。

background image

常见问题

HeyGen如何使安全培训视频更具吸引力和效果？

HeyGen允许您使用AI虚拟形象主持人和多样化的模板创建引人入胜的培训视频。这有助于将复杂的安全合规视频转化为吸引人的内容，吸引注意力并提高员工的知识保留率。

是否可以制作符合我公司特定需求的定制安全培训视频？

当然可以。HeyGen通过使用您的脚本生成视频、结合您的品牌元素和利用广泛的素材，帮助您制作定制的安全培训视频。这确保了您的工作场所入职视频完全符合您的组织需求。

使用HeyGen的AI虚拟形象进行安全入职视频有什么好处？

HeyGen的AI虚拟形象主持人为您的安全入职视频提供了一位一致且专业的主持人，无需摄像机或演员。他们帮助简化安全视频制作，使更新和分发重要的工作场所健康与安全培训视频更快、更经济。

HeyGen如何协助创建符合OSHA/WHS标准的培训视频？

HeyGen通过允许通过脚本输入和语音生成精确控制内容，帮助您创建符合OSHA/WHS标准的安全合规视频。您可以轻松添加字幕，确保所有学习者的清晰度和可访问性，从而减少事故。