Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的引人入胜的员工入职视频，专为零售销售助理设计，通过动态视频讲述生动地解释基本的产品知识和品牌价值。利用HeyGen的文本转视频功能生成充满活力的旁白，配合以产品为中心的视觉效果和现代音频风格。
制作一个简洁的30秒入职视频，面向所有零售员工，详细介绍关键的操作程序和安全协议。视频应采用简洁的教学视觉风格，配有专业的旁白，并通过HeyGen生成清晰的字幕，以确保最大程度的清晰度和电子学习效果。
设计一个专为一线客户服务团队制作的90秒视频，展示客户互动的最佳实践。该视频应利用HeyGen的可定制模板和场景，创建逼真的情景视觉效果，采用富有同情心的语调和支持性的背景音频，优化有效的视频制作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化新员工入职视频的制作？
HeyGen通过使用逼真的AI虚拟形象和文本转视频功能，彻底改变了**入职视频**的制作方式。只需输入您的脚本，选择一个模板，HeyGen即可在几分钟内生成专业视频，大大缩短传统**视频制作**时间。
是什么让HeyGen成为制作专业员工入职视频和零售入职视频的理想选择？
HeyGen是制作**员工入职视频**和**零售入职视频**的理想选择，因为它将效率与专业性相结合。您可以快速生成引人入胜的内容，使用可定制的模板，确保一致的信息传递，为每位新团队成员提供一个欢迎的公司文化介绍。
HeyGen的AI虚拟形象是否真的能简化内部培训和电子学习的视频制作？
是的，HeyGen的先进**AI虚拟形象**极大地简化了**视频制作**，用于内部培训和**电子学习**。它们消除了对摄像机、演员或复杂编辑软件的需求，让您可以即时将书面脚本转化为动态视频内容，配以逼真的旁白和表情。
HeyGen如何在入职视频中支持品牌一致性和视频叙事？
HeyGen通过提供广泛的品牌控制，包括自定义标志和配色方案，增强了**入职视频**中的强大**视频叙事**。这确保了所有内容完美契合公司的视觉识别，从第一天起就强化了您独特的**公司文化**。