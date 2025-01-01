轻松创建恢复性实践视频
赋能教育者促进学生参与和冲突解决。利用AI化身为学校社区创建引人入胜的培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
想象一个60秒的场景视频，展示在学校环境中有效解决冲突的方法。面向学校社区和管理人员，呈现一个由AI化身代表学生和教师解决分歧的小型戏剧，随后是冷静、引导性的旁白，展示恢复性实践的实际应用。
示例提示词2
教师和家长可以从一段30秒的激励视频中受益，该视频强调建立关系以增强学生参与度的力量。利用明亮、积极的画面和欢快、支持的声音，通过HeyGen的多样化模板和场景，展示在恢复性环境中如何培养社交和情感技能。
示例提示词3
对于参与培训和指导的学校工作人员，一段简洁的45秒教学视频可以提供快速实施恢复性实践视频的技巧。通过清晰、信息丰富的图形和通过HeyGen的语音生成的专业、清晰的声音，该视频将指导用户将恢复性方法整合到日常学校纪律中。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
选择模板或从头开始
从HeyGen的AI驱动视频模板和场景库中选择，或从空白画布开始，定制您的恢复性实践视频。这允许快速创建或完全定制。
Step 2
定制您的内容和化身
添加您的脚本并选择一个AI化身来传达您的信息。通过相关的视觉效果和文本定制场景，确保您的视频有效传达恢复性原则。
Step 3
生成和完善语音
利用HeyGen的语音生成功能使您的脚本栩栩如生。通过字幕/说明增强清晰度，并考虑多语言语音以覆盖多元化的学校社区。
Step 4
导出并分享您的视频
以各种纵横比导出完成的恢复性实践视频，以便在各个平台上无缝分享，赋能教育者分享有价值的培训并促进积极的环境。
常见问题
HeyGen如何帮助教育者创建恢复性实践视频？
HeyGen通过AI化身和AI驱动的视频模板，帮助教育者轻松创建引人入胜的恢复性实践视频。这简化了开发学生参与资源和促进学校社区的过程。
使用HeyGen进行恢复性实践有哪些好处？
HeyGen有助于营造积极的学习环境，并在学校社区内建立更强的关系。其工具促进了冲突解决和社交情感技能教学的清晰沟通，支持有效的恢复性纪律实践。
HeyGen是否提供定制恢复性实践视频内容的功能？
当然！HeyGen提供可定制的场景、多语言语音和免费文本转视频生成器，让您可以精确地为恢复性实践的培训和指导量身定制内容。
使用HeyGen生成恢复性实践培训视频是否简单？
是的，HeyGen简化了高质量恢复性实践视频的创建。您可以通过AI化身和语音将脚本转化为引人入胜的视觉效果，使复杂概念对学校社区更易于理解。