Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段60秒的信息视频，通过提供简明的HR政策和安全协议概述来简化入职流程。视频应动态且引人入胜，利用从脚本到视频的功能和清晰的字幕/说明来有效传达关键信息。
制作一段30秒的引人入胜的视频，利用强大的视频叙事来突出职业发展机会和员工保留计划。以振奋人心的视觉风格为目标，吸引现有和潜在员工，利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持，创造一个专业且激励人心的叙述。
设计一段50秒的快速指南视频，专为新员工的客务服务部门，详细介绍他们的初始职责和日常工作。这段实用且现代的员工入职视频应使用可定制的模板以快速制作，并可调整纵横比以适应各种内部平台，确保一致且信息丰富的视觉呈现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何帮助创建引人入胜的AI驱动度假村入职视频？
HeyGen利用先进的AI化身和从文本到视频的技术，帮助您创建引人入胜的AI驱动度假村入职视频。只需输入您的脚本，HeyGen就会生成专业视频，大大提升新员工的入职体验。
HeyGen如何在简化员工入职流程方面表现出色？
HeyGen提供现成的视频模板和专为简化员工入职流程而设计的可定制模板。这使得度假村能够快速制作高质量的员工入职视频，确保所有新员工得到一致且高效的欢迎。
我可以定制HeyGen员工入职视频以反映我们度假村的企业文化吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制，允许您轻松将度假村的标志、颜色和特定信息融入员工入职视频中。这确保每个视频都能有效传达您独特的企业文化给新员工。
HeyGen的AI驱动工具如何惠及新员工和员工保留？
HeyGen的AI驱动工具提供一致且高质量的视频叙事，这对于成功的远程入职和吸引新员工至关重要。通过提供清晰且令人难忘的入职内容，HeyGen有助于创造积极的初始体验，从而提高员工保留率。