创建转变您员工队伍的再技能培训视频

通过引人入胜的再技能培训视频提升员工技能发展，利用AI虚拟形象实现动态学习体验。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个鼓舞人心的45秒视频，解释提升技能和持续员工发展的好处，目标是人力资源领导者和经理。使用动态视觉效果、信息图表风格元素和欢快的背景音乐，利用HeyGen的多样化模板和场景来打造有影响力的信息。
示例提示词2
设计一个简洁的30秒教学视频，演示员工如何轻松访问按需培训资源，使用友好且教程风格的视觉风格，节奏快速。此培训视频指南应面向所有员工，并使用HeyGen的自动字幕/说明文字，确保所有观众的清晰度和可访问性。
示例提示词3
制作一个前瞻性的60秒视频，鼓励公司投资于员工的技能发展，采用激励人心的视觉风格，配以高质量的库存镜头和自信的旁白。使用HeyGen的无缝文本转视频功能，将您的愿景转化为引人入胜的叙述，突出内部成长的价值。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建再技能培训视频

通过高质量、引人入胜的再技能培训视频赋能您的团队，弥合技能差距并促进持续学习，轻松利用AI构建。

1
Step 1
从脚本或模板创建您的视频
首先导入您的再技能培训计划脚本或选择预设计的再技能培训视频模板。我们的平台简化了视频创建，将您的文本转化为动态视觉内容。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和声音
从多样化的AI虚拟形象库中选择代表您的讲师。为您选择的虚拟形象配上合适的旁白，以确保所有培训模块的一致且专业的呈现。
3
Step 3
添加视觉效果并自定义场景
通过相关的库存媒体、图像和音乐增强您的再技能培训视频。利用可定制的场景来反映您的品牌形象，并在整个计划中保持学习者的参与。
4
Step 4
导出并分享引人入胜的再技能培训视频
一旦您的再技能培训视频完成，轻松以所需的纵横比和分辨率导出。与您的员工分享新的引人入胜的再技能培训视频，以支持他们的职业成功。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提供激励人心的员工内容

制作引人入胜且激励人心的视频，通过职业过渡激励员工，促进新技能和角色的积极心态转变。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建有效的再技能培训视频以促进员工发展？

HeyGen通过AI虚拟形象和可定制场景简化了引人入胜的再技能和提升技能内容的创建。这使公司能够快速解决技能差距，并为员工提供持续的学习机会。

是什么让HeyGen成为高效生成高质量培训视频的理想工具？

HeyGen利用AI驱动的工具，包括从脚本到视频和旁白生成，快速制作专业培训视频。这大大缩短了制作时间和成本，允许可扩展的内部培训和员工发展计划。

我可以使用HeyGen创建的再技能培训视频来符合我公司的品牌吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将公司的标志、颜色和整体美学融入到培训视频中。这确保了为您的员工提供一致且专业的学习体验。

HeyGen如何确保为多样化的学习者提供引人入胜的再技能视频并改善技能发展？

HeyGen通过逼真的AI虚拟形象和自动字幕/说明文字增强了参与度，使技能发展内容更广泛地可访问。这些功能确保您的员工接收到清晰且有影响力的信息，促进职业成功。