Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的45秒视频，针对有经验的项目团队，展示创建引人入胜的需求收集视频的最佳实践，以确保利益相关者的对齐。采用现代和时尚的视觉美学，配以欢快的配乐，利用HeyGen的模板和场景展示优化流程的可操作步骤。
制作一个简洁的30秒视频，针对经常觉得文档繁琐的忙碌利益相关者，重点介绍视觉沟通在传达复杂项目需求中的力量。视觉风格应丰富而直接，使用媒体库/库存支持功能中的引人注目的素材来说明关键概念，以友好、对话的语气呈现。
为大型组织和顾问生成一个信息丰富的50秒视频，强调如何高效地为多样化的利益相关者大规模创建需求收集视频。视频应采用直接和专业的风格，利用HeyGen的从脚本到视频的功能，将书面简报无缝转换为精美的视频内容，并配有清晰的屏幕文字。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的需求收集视频？
HeyGen通过将您的项目需求脚本转化为动态的视觉沟通，结合AI化身和逼真的AI语音演员，帮助您创建引人入胜的需求收集视频。这大大简化了向利益相关者展示复杂信息的过程。
HeyGen提供了哪些功能来简化项目需求视频的创建？
HeyGen通过直观的界面、预设计模板和文本到视频功能简化了视频内容的创建，使您能够快速制作专业的项目需求视频。您可以轻松添加视觉沟通元素和字幕，以澄清复杂信息。
HeyGen能否在需求收集过程中增强对利益相关者的视觉沟通？
当然可以。HeyGen通过使用AI化身和AI语音演员来清晰且引人入胜地展示项目需求，大大增强了对利益相关者的视觉沟通。字幕和品牌控制等功能确保您的视频内容既专业又易于访问。
HeyGen是否提供模板以快速生成需求收集视频？
是的，HeyGen提供多种专业模板，帮助您快速生成高质量的视频内容，包括适合需求收集或培训视频的模板。这些模板简化了创建过程，让您专注于信息传达，并高效地创建需求收集视频。