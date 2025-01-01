解锁洞察：创建需求发现视频

通过利用HeyGen强大的AI化身，简化需求收集并提升利益相关者参与度。

93/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，针对产品负责人和敏捷团队，展示如何将冗长的需求收集工作转化为引人入胜的AI驱动视频。采用动态、信息丰富的视觉风格，突出屏幕上的文本亮点，利用HeyGen的从脚本到视频功能以及无缝字幕/说明文字，优化脚本清晰度以实现有效的利益相关者沟通。
示例提示词2
制作一个2分钟的视频教程，面向跨职能团队和关键利益相关者，展示通过虚拟会议进行有效的利益相关者参与。视频应采用指导性、逐步的视觉方法，配以友好的AI语音演员，利用HeyGen的多样化模板和场景，简化高质量需求发现视频的创建。
示例提示词3
为文档专家和技术作家制作一个75秒的信息视频，详细说明如何通过确保无缝视频创建来增强需求文档。采用现代、精确的视觉风格，丰富的支持图形，充分利用HeyGen的广泛媒体库/库存支持和纵横比调整及导出功能，专业传递关键项目需求，有效整合视觉元素。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建需求发现视频

通过创建专业的、AI驱动的发现视频，提升利益相关者参与度并简化需求收集，使用逼真的化身和强大的工具。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先为您的需求发现视频撰写一个清晰的脚本，概述要传达的关键问题和信息。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的文本无缝转化为动态视频基础。
2
Step 2
选择您的AI化身和语音
通过从多样化的AI化身库中选择来提升参与度。为您的化身配上专业的AI语音演员来解说您的脚本，确保信息的清晰和一致，以实现有效的利益相关者参与。
3
Step 3
整合视觉元素
通过相关的视觉效果和背景丰富您的需求发现视频。利用HeyGen的模板和场景添加库存视频、图像或品牌元素，使您的内容更具吸引力且易于理解。
4
Step 4
完成并导出您的视频
一旦满意，生成您的高质量需求发现视频。HeyGen提供纵横比调整和导出功能，使您能够轻松在各种平台上分享您的AI驱动视频，以促进高效的需求收集。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过AI增强利益相关者参与

.

利用AI视频显著提高需求审查会议和项目更新中的利益相关者参与度。

background image

常见问题

HeyGen如何利用AI实现无缝视频创建？

HeyGen利用先进的AI将文本转化为专业质量的视频，配有AI化身和AI语音演员。该平台确保无缝的视频创建，使用户能够轻松地从简单的脚本中制作引人入胜的视频。

我可以在HeyGen中为我的品牌定制AI化身吗？

可以，HeyGen允许您定制AI化身以符合您品牌的独特风格。您还可以整合品牌控制，如标志和颜色，以确保所有AI驱动视频的一致视觉识别。

HeyGen提供哪些将文本转化为视频的功能？

HeyGen是一个强大的免费文本到视频生成器，能够通过多种功能将您的脚本变为现实。它生成高质量的AI语音解说，自动创建字幕，并支持优化脚本清晰度以制作引人入胜的视频内容。

HeyGen支持多种输出选项和媒体集成吗？

HeyGen提供多样化的输出选项，包括适用于不同平台的纵横比调整和无水印视频导出。用户还可以无缝整合来自综合媒体库或库存支持的视觉元素，以增强他们的视频教程和演示。