解锁洞察：创建需求发现视频
通过利用HeyGen强大的AI化身，简化需求收集并提升利益相关者参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的教学视频，针对产品负责人和敏捷团队，展示如何将冗长的需求收集工作转化为引人入胜的AI驱动视频。采用动态、信息丰富的视觉风格，突出屏幕上的文本亮点，利用HeyGen的从脚本到视频功能以及无缝字幕/说明文字，优化脚本清晰度以实现有效的利益相关者沟通。
制作一个2分钟的视频教程，面向跨职能团队和关键利益相关者，展示通过虚拟会议进行有效的利益相关者参与。视频应采用指导性、逐步的视觉方法，配以友好的AI语音演员，利用HeyGen的多样化模板和场景，简化高质量需求发现视频的创建。
为文档专家和技术作家制作一个75秒的信息视频，详细说明如何通过确保无缝视频创建来增强需求文档。采用现代、精确的视觉风格，丰富的支持图形，充分利用HeyGen的广泛媒体库/库存支持和纵横比调整及导出功能，专业传递关键项目需求，有效整合视觉元素。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用AI实现无缝视频创建？
HeyGen利用先进的AI将文本转化为专业质量的视频，配有AI化身和AI语音演员。该平台确保无缝的视频创建，使用户能够轻松地从简单的脚本中制作引人入胜的视频。
我可以在HeyGen中为我的品牌定制AI化身吗？
可以，HeyGen允许您定制AI化身以符合您品牌的独特风格。您还可以整合品牌控制，如标志和颜色，以确保所有AI驱动视频的一致视觉识别。
HeyGen提供哪些将文本转化为视频的功能？
HeyGen是一个强大的免费文本到视频生成器，能够通过多种功能将您的脚本变为现实。它生成高质量的AI语音解说，自动创建字幕，并支持优化脚本清晰度以制作引人入胜的视频内容。
HeyGen支持多种输出选项和媒体集成吗？
HeyGen提供多样化的输出选项，包括适用于不同平台的纵横比调整和无水印视频导出。用户还可以无缝整合来自综合媒体库或库存支持的视觉元素，以增强他们的视频教程和演示。