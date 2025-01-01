使用AI创建续约工作流程视频，实现轻松成功
利用AI虚拟形象，通过个性化信息传递自动化视频，简化您的客户成功努力以实现合同续约。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为销售领导者开发一个45秒的营销视频，展示个性化信息如何显著提高合同续约率。使用从脚本到视频的技术，制作引人入胜、直接的叙述，配合动态视觉效果和自动字幕/说明，以友好、说服力强的风格突出关键优势。
为人力资源团队创建一个60秒的内部培训视频，展示使用续约工作流程视频模板设置新续约沟通流程的简单性。视觉风格应干净且鼓舞人心，配合欢快的音乐，并利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持快速组装。
设计一个30秒的宣传视频，面向企业主，强调AI驱动的视频解决方案在自动化视频中的效率和影响。视觉和音频风格应现代且权威，采用流畅的动画和专业的AI虚拟形象，重点在于灵活的纵横比调整和导出以适应各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的续约工作流程视频？
HeyGen通过AI驱动的视频解决方案，轻松创建引人入胜的个性化合同续约信息。利用AI虚拟形象和从脚本到视频的技术，简化您的续约工作流程。
HeyGen是否提供续约工作流程视频模板选项？
是的，HeyGen提供可定制的视频模板，简化合同续约自动化视频的创建。这些模板旨在帮助市场营销、人力资源团队、销售领导者和客户成功经理快速生成专业内容。
我可以使用HeyGen的AI功能个性化我的续约视频吗？
当然可以，HeyGen的AI虚拟形象和AI语音生成功能支持深度个性化，让您能够传递与接收者产生共鸣的定制信息。通过自动字幕和品牌控制增强您的视频，增添专业感。
是什么让HeyGen成为自动化续约沟通的理想选择？
HeyGen是自动化续约沟通的理想选择，因为它能够大规模生成高质量的AI培训视频和个性化信息。其强大的视频创建工具支持各团队高效管理合同续约。