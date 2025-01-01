使用AI为客户成功创建续约手册视频
通过动态AI虚拟人赋能您的客户成功团队，提高客户保留率和追加销售机会。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为客户经理和客户成功经理开发一段60秒的动画解说视频，详细说明如何进行续约风险评估并向客户展示价值。视觉风格应以数据为导向且自信，展示来自媒体库/库存支持的动态图表，并通过有说服力的AI语音生成引导叙述。
创建一段30秒的吸引人视频，面向市场营销和客户体验团队，展示改善客户反馈和成功续约的最佳客户参与实践。视觉风格需要友好且充满活力，结合动画图形和通过HeyGen的模板和场景定制的场景，由AI虚拟人赋予生命。
起草一段45秒的说服性视频，针对销售开发代表和客户成功团队，强调续约过程中关键的追加销售机会。视觉和音频风格应具备可操作性和直接性，提供明确的行动呼吁，通过HeyGen生成的字幕/标题和AI虚拟人传达重要信息。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI驱动的视频增强我们的续约策略？
HeyGen使客户成功团队能够高效创建续约手册视频。通过利用AI虚拟人和脚本转视频技术，您可以持续提供个性化的价值展示，以改善客户保留率，作为整体续约策略的一部分。
HeyGen提供哪些功能来改善续约手册视频中的客户参与度？
HeyGen提供可定制的场景、AI语音和逼真的AI虚拟人，使您的续约手册视频高度吸引人。这些工具有助于清晰地展示价值，促进更强的客户参与和保留。
HeyGen能否帮助客户成功团队扩大续约手册视频的制作规模？
当然可以。HeyGen的平台允许客户成功团队使用AI代言人和脚本转视频快速创建续约手册视频。这大大简化了内容创作，支持您的续约策略，实现持续的客户参与和强有力的支持。
HeyGen如何协助主动续约风险评估和价值展示？
HeyGen使您能够生成针对性的AI驱动视频，突出产品使用和成功案例，直接解决潜在的续约风险评估因素。通过专业的AI虚拟人提供引人注目的价值展示，有助于加强客户满意度并推动客户保留。