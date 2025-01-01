使用AI为客户成功创建续约手册视频

通过动态AI虚拟人赋能您的客户成功团队，提高客户保留率和追加销售机会。

110/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为客户经理和客户成功经理开发一段60秒的动画解说视频，详细说明如何进行续约风险评估并向客户展示价值。视觉风格应以数据为导向且自信，展示来自媒体库/库存支持的动态图表，并通过有说服力的AI语音生成引导叙述。
示例提示词2
创建一段30秒的吸引人视频，面向市场营销和客户体验团队，展示改善客户反馈和成功续约的最佳客户参与实践。视觉风格需要友好且充满活力，结合动画图形和通过HeyGen的模板和场景定制的场景，由AI虚拟人赋予生命。
示例提示词3
起草一段45秒的说服性视频，针对销售开发代表和客户成功团队，强调续约过程中关键的追加销售机会。视觉和音频风格应具备可操作性和直接性，提供明确的行动呼吁，通过HeyGen生成的字幕/标题和AI虚拟人传达重要信息。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建续约手册视频

轻松高效地制作引人入胜的AI驱动续约手册视频，以教育客户、强化价值并加强您的保留策略。

1
Step 1
创建您的脚本并选择您的AI虚拟人
首先编写您的续约手册脚本，重点关注关键价值主张和客户成功的下一步。然后，从多样化的AI虚拟人中选择一个来传达您的信息，利用HeyGen的先进AI虚拟人功能进行专业展示。
2
Step 2
自定义您的场景和品牌
从HeyGen的可定制场景和模板中选择，以视觉上支持您的信息。应用您的品牌标志、颜色和字体以确保一致性，加强您的续约策略和产品识别。
3
Step 3
添加引人入胜的语音和字幕
通过HeyGen的AI语音功能生成清晰、自然的语音，或上传您自己的语音来增强您的视频。通过添加自动字幕和标题，确保所有观众的可访问性和理解。
4
Step 4
导出并分享以促进客户保留
一旦您的续约手册视频完成，通过HeyGen的灵活纵横比调整和导出功能轻松导出。分发这些引人注目的视频，以主动吸引客户并支持您的整体客户保留工作。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

扩大客户教育内容

.

生成高质量的AI驱动教育视频，以高效地向客户传达续约的好处和最佳实践。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI驱动的视频增强我们的续约策略？

HeyGen使客户成功团队能够高效创建续约手册视频。通过利用AI虚拟人和脚本转视频技术，您可以持续提供个性化的价值展示，以改善客户保留率，作为整体续约策略的一部分。

HeyGen提供哪些功能来改善续约手册视频中的客户参与度？

HeyGen提供可定制的场景、AI语音和逼真的AI虚拟人，使您的续约手册视频高度吸引人。这些工具有助于清晰地展示价值，促进更强的客户参与和保留。

HeyGen能否帮助客户成功团队扩大续约手册视频的制作规模？

当然可以。HeyGen的平台允许客户成功团队使用AI代言人和脚本转视频快速创建续约手册视频。这大大简化了内容创作，支持您的续约策略，实现持续的客户参与和强有力的支持。

HeyGen如何协助主动续约风险评估和价值展示？

HeyGen使您能够生成针对性的AI驱动视频，突出产品使用和成功案例，直接解决潜在的续约风险评估因素。通过专业的AI虚拟人提供引人注目的价值展示，有助于加强客户满意度并推动客户保留。