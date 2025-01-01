轻松创建远程工作政策视频

快速创建专业视频培训材料，使用HeyGen的从脚本到视频功能解释复杂的公司政策。

110/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个简洁的45秒企业沟通视频，针对所有在家工作的远程团队成员，讲解关键的数据安全规则。采用简洁、专业的视觉风格，结合信息图表元素和简单的动态图形，并配以直接且权威的旁白。使用HeyGen的字幕/说明文字，确保所有重要的安全程序都能清晰传达并易于获取。
示例提示词2
为人力资源和新员工创建一个引人入胜的60秒视频培训材料片段，解释与混合工作相关的复杂公司政策。视频应具有动态和现代的视觉风格，结合专业工作环境的素材镜头和细微的文字覆盖，配以轻快且鼓舞人心的旁白。利用HeyGen的模板和场景来简化这一有影响力的学习资源的创建。
示例提示词3
开发一个引人注目的30秒工作场所政策视频，重点介绍远程环境中所有团队成员的有效沟通期望。视觉美学应简洁且节奏快，使用快速切换的过渡和屏幕文字动画，配以清晰、自信的旁白。使用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成内容，确保信息一致。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建远程工作政策视频

通过引人入胜的视频内容简化向新员工和现有员工解释复杂的远程工作政策和重要公司指南的过程。

1
Step 1
选择模板
从一系列专业的“模板和场景”中选择，快速创建以易于访问的格式解释您的“远程工作政策”的引人入胜的视频。
2
Step 2
粘贴您的脚本
利用“从脚本到视频”功能，输入您现有的“公司指南”，让AI将文本转化为动态视频内容。
3
Step 3
添加AI虚拟形象
通过整合逼真的“AI虚拟形象”来展示您的“在家工作政策”的关键方面，增强清晰度和参与度，使复杂信息易于理解。
4
Step 4
导出并分享
利用“纵横比调整和导出”功能，为各种平台准备您的最终视频，使您的重要政策易于为“新员工”获取。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速创建引人入胜的政策更新

.

快速制作简洁、引人入胜的视频片段，用于政策更新或快速解释，以保持您的远程团队信息同步和一致。

background image

常见问题

HeyGen如何有效地帮助创建远程工作政策视频？

HeyGen简化了引人入胜的远程工作政策视频的创建，使您能够清晰地解释复杂的公司政策。利用AI虚拟形象和从脚本到视频功能，快速高效地制作专业的视频培训材料。

使用HeyGen进行远程入职和企业沟通有什么好处？

使用HeyGen进行远程入职视频可确保公司指南的一致企业沟通，无论新员工身在何处。您可以自定义视频模板，添加品牌标识和字幕，以提高远程入职体验的可访问性。

使用HeyGen可以多快制作更新的工作场所政策视频？

HeyGen允许您快速轻松地制作工作场所政策视频，即使是像混合工作政策更新这样复杂的主题。只需输入您的脚本，即可生成从文本到视频的内容，利用预构建的模板和丰富的媒体库加速制作。

HeyGen能否将公司指南转化为引人入胜的视频培训材料？

是的，HeyGen利用AI虚拟形象和旁白生成，将静态的公司指南转化为动态的视频培训材料。这有助于有效地教育新员工，并确保关键信息在整个组织中产生共鸣，增强对政策的整体理解。