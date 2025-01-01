创建激励人心的远程可持续视频
通过引人入胜的气候变化意识视频激发行动。我们的AI化身轻松将您的信息栩栩如生地呈现。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段有影响力的45秒公共意识视频，关于气候变化，目标是普通公众和年轻人。视觉风格应动态且视觉冲击力强，结合媒体库中的各种素材视频，展示环境影响和解决方案，并辅以清晰的字幕/说明，以确保可访问性并强化关于气候行动的关键信息。
制作一段信息丰富的90秒教育视频，展示简单的可持续实践，适用于家庭或工作，目标是希望减少环境足迹的个人和小企业。视觉方法应简洁实用，通过引人入胜的模板和场景引导观众，您的脚本可以通过文本转视频功能轻松转换为视频，定制叙述以适应您的具体建议。
设计一段时尚的30秒宣传视频，展示创新的可持续产品或服务给潜在客户和投资者。这个简短而有力的视频，由AI可持续视频制作器制作，应采用现代视觉美学，通过动态的纵横比调整和多平台导出，突出产品特性，使用自信的旁白生成强调其环保优势，并强化可持续视频制作的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化可持续视频制作的过程？
HeyGen利用AI化身和从脚本到视频的技术，使可持续视频的制作变得极为高效。这使用户能够生成高质量的气候变化意识视频和企业可持续发展报告视频，而无需传统的拍摄，简化了可持续视频制作的过程。
我可以在HeyGen中定制我的可持续视频的视觉元素和品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您定制标志、颜色，并整合您自己的媒体或素材视频。您还可以利用我们多样的模板和场景，量身定制您的可持续视频，以达到最大影响并提高参与度。
HeyGen在可持续视频的旁白和可访问性方面提供了哪些选项？
HeyGen支持直接从您的脚本生成高级旁白，提供多种逼真的AI声音。此外，您可以轻松为所有可持续视频添加字幕和说明，增强可访问性和观众覆盖面，有效创建环境视频。
HeyGen是远程团队的有效AI可持续视频制作器吗？
是的，HeyGen被设计为远程团队的理想AI可持续视频制作器，使他们能够协作创建远程可持续视频。其直观的视频编辑器和基于云的功能简化了从任何地点进行的整个可持续视频制作过程。